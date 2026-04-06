意甲｜科木攻守兼備 遠征除「烏」在望

烏甸尼斯 VS 科木

Now638台今晚6:30直播

推介：波膽 0:2 & 1:2

升班馬科木現已進佔聯賽前4，歐聯席位近在咫尺，近期豪取5連勝，期間僅失兩球，防守穩固。法國中場兼隊長盧卡斯達古夏成為逼搶戰術的基石，對由守轉攻及前場逼搶戰術至為關鍵。今晚意甲作客缺少首席射手的烏甸尼斯，有望至少攻入兩球並順利全取3分，波膽推介0:2及1:2。

法比加斯剛榮膺意甲3月份最佳教練，其領導下科木近10戰錄8勝2和，搶分能力與榜首的國際米蘭看齊。球隊不但進攻有力，失球更是意甲最少一隊。近6場有4場保持清白，合共只失掉兩球。進攻方面，科木更是多點開花，今季已有16位不同球員取得入球，更是意甲唯一擁有兩位入球達雙位數球員的隊伍。

達古夏中場貢獻全面

採用巴塞隆拿系的逼搶戰術下，中場核心盧卡斯達古夏成為球隊的指揮官。此子由翼鋒轉型為全能中場，不但串連起球隊的攻守轉換，在前場壓逼中場均貢獻1.5次搶斷及0.5次攔截，5.8次重奪控球更是球隊最高一人。其戰術智慧和領導能力，是科木今季成績斐然的關鍵因素。

主隊烏甸尼斯目前位列聯賽中游，爭勝動力稍欠，首席射手基倫戴維斯今仗須停賽，對球隊攻擊力影響甚大。惟烏甸尼斯是聯賽中死球得分能力最強的隊伍之一，加上主場之利，或有能力破蛋。馬高