U21歐國外｜法國U21質素高 破「冰」無難度

法國U21 VS 冰島U21

香港時間周二凌晨1:00開賽

推介：波膽 3:1 / 4:1

歐洲國家盃U21外圍賽H組，法國U21主場迎戰冰島U21，主隊現高踞榜首，今仗只要擊敗僅隨其後的冰島U21，便能全面掌控出線主導權，以其近5場入17球的驚人火力，陣中效力里爾的18歲中場超新星保亞迪今季在球會傳球成功率高達89%，有其在中場壓陣，不難全取3分。推介波膽推介3:1/4:1。

法國U21在外圍賽表現超班，5場4勝1和狂轟19球，場均入接近4球，火力冠絕全組。鋒線人才包括在英超搵食的基爾比和泰爾，二人暫時已各有3球進帳，多點進攻令對手防不勝防。

陣中的中場核心、年僅18歲的里爾新星保亞迪，表現遠超同齡球員。這名天才今季已為里爾在法甲及歐霸盃等共上陣34次，貢獻了22次成功鏟斷和222次奪回球權，防守端表現穩健，同時更有高達89%的傳球成功率，使成為球隊中場的組織核心，能夠有效地串連攻防。憑保亞迪出色的控球和節奏感，為法國U21創造源源不絕的入球機會。

冰島U21整體實力與法國有一定差距，但攻擊力不俗，在6場外圍賽中入13球，近5戰亦有4場取得入球，博其能從法國U21破蛋更具分頭。馬高