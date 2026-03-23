阿甲｜地頭特別落力 颶風「主勝」穩

颶風隊 VS 巴拉卡斯中央

HOY 76台周二早上8:13直播

推介：讓球 [-0.5/-1] 主勝

颶風隊雖然近期戰績飄忽，但憑藉主場之利，今仗依然值得看高一線，首席射手的厄瓜多爾中鋒佐迪卡些度近期腳風頗順，今季已斬獲5個聯賽入球，其高達5.54的預期入球值更反映他穩定地製造及把握機會的能力，於明早阿甲主場迎戰作客腳軟的巴拉卡斯中央時，無疑是今場勝負關鍵，讓球半球/一球撐「主勝」。

颶風隊今季整體表現雖然未算突出，10場聯賽僅錄得3勝4和3負，在B組位列中游。然而，他們極度依賴主場搶分，今仗回師主場，戰鬥力可望提升。球隊近5場主場聯賽贏3場，包括擊敗聖羅倫素及貝格拉諾等對手，可見其主場威力。 值得注意的是，颶風隊今季10場聯賽僅失9球，防守端表現相當穩固，這將是他們爭勝的重要基石。反觀對手巴拉卡斯中央，雖然聯賽排名稍高，但作客表現卻是其致命傷，近3場作客賽事輸掉2場，離開主場後，演出往往會打上折扣。此消彼長下，颶風隊的主場優勢將更為明顯。

要數颶風隊今季最具威脅的武器，非中鋒佐迪卡些度莫屬。這位28歲的厄瓜多爾國腳今季加盟後，迅速融入球隊，在10場聯賽中已攻入5球，佔全隊9個總入球數超過一半，是球隊當之無愧的首席射手。卡些度平均每兩場比賽便能射入一球，效率相當穩定。此子今季錄得25次射門，其中11次命中目標，射門命中率達44%，預期入球值高達5.54，把握能力不俗。

卡些度善禁區捕捉機會

卡些度場均能贏得近5成的空中對抗，亦有50次在對手禁區內觸球的紀錄，證明其在前場的支點作用及衝擊力十足，無論是頭槌攻門或地面配合，都能為球隊的進攻提供多元化的選擇，今仗勢必成為巴拉卡斯中央後防的心腹大患。

巴拉卡斯中央作客腳軟

巴拉卡斯中央目前在聯賽榜的排名雖然比颶風隊高兩位，但弱點在於不濟的作客表現，近4場各賽，兩度作客落敗，近6場平均失球數為1.17球，防線並不算穩固。今仗面對擁有主場之利、兼有高效射手壓陣的颶風隊，巴拉卡斯中央的客場蟲弱點恐怕會再次暴露無遺。馬高