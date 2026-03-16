西甲｜華歷簡奴態勇 兩波膽「特」筍

華歷簡奴 VS 利雲特

Now632台周二凌晨4:00直播

推介：波膽2:0 / 2:1

華歷簡奴狀態冒升，加上火力有保證，有前鋒迪費魯圖斯近期腳風大順，今晚西甲主場面對為護級掙扎的利雲特，有望全取三分，推介波膽2:0/2:1。

主隊華歷簡奴戰績回勇，近5場各賽錄得2勝3和未嘗一敗，士氣正盛。華歷簡奴的主場威力不俗，近6場便兩度射入3球，有足夠攻力贏波。狀態十足的前鋒迪費魯圖斯今季25場聯賽已入10球，遠超其7.93的預期入球值，把握力超卓，月初對奧維多時便梅開二度。他的速度和突破能力，將對客隊積弱的後防帶來巨大威脅，勢必成為今仗主角。

客隊利雲特排在聯賽第19位，爆冷條件欠奉，球隊攻守失衡，聯賽27場失45球，是聯賽防守最差的球隊之一。同時，球隊的作客攻力極為疲弱，近10場平均每場入0.9球，近6次作客更只嘗一勝，共失12球之多，今仗作客華歷簡奴凶多吉少。馬高