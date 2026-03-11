歐聯｜地頭威力「亭」不了 波杜基林特穩勝

波杜基林特 VS 士砵亭

Now639台周三凌晨4:00直播

推介：讓球 [0] 主勝

歐聯巨人殺手波杜基林特淘汰賽之旅再遇強敵，今晚歐聯16強首回合主場迎戰葡超勁旅士砵亭。挪威球隊因國內聯賽正值歇冬期，體能儲備明顯佔優，加上仿真草場主場向來令客隊難以適應，主場威力不容忽視，讓球平手盤可取「主勝」。

波杜基林特堪稱今季歐聯最大驚喜之一，晉級過程含金量十足。球隊在聯賽階段最後三輪保持不敗，包括作客逼和多蒙特，其後主場3:1擊敗曼城，再作客2:1力克馬德里體育會，昂然晉級附加賽。附加賽面對上屆亞軍國際米蘭，波杜基林特再於主場以3:1取勝，兩回合合計5:2淘汰對手，盡顯巨人殺手本色。球隊近期狀態大勇，各項賽事已豪取7連勝。總計近17場歐洲賽主場取得12勝，主場戰力極為突出。

挪威聯賽歇冬亦成為波杜基林特一大優勢，球員體能充沛，配合主場仿真草場球速較慢、彈地偏高的特性，往往令習慣真草場作賽的對手難以發揮，成為其歐戰主場屢創佳績的關鍵因素。

鋒線方面，丹麥射手卡斯柏賀基是球隊最大武器。這名25歲前鋒上季以7球成為歐霸盃神射手，今季轉戰歐聯同樣表現搶眼。分組賽主場對曼城梅開二度，協助球隊3:1爆冷取勝，其後對馬德里體育會亦射入關鍵入球。踏入2026年，賀基在歐聯已累積4個入球及多次助攻，屢次當選賽事最佳球員，其高效入球率及大賽穩定性已引起多間球會關注，勢成撕破士砵亭防線的關鍵人物。

士砵亭作客積弱多年

反觀士砵亭雖然在葡超位列次席，近況亦保持12場不敗，但其踢法倚重個人技術及邊路推進，在仿真草場上或會大打折扣。該場地對皮球滾動及彈跳影響甚大，對講求細膩控球的球員極為不利。

更不利的是，士砵亭歐戰作客表現一向欠佳，自2005年以來，15場歐戰淘汰賽作客未嘗一勝，今季分組賽作客亦僅得1勝1和2負。士砵亭今仗更有中場主力干卡維斯停賽，戰力受損下作客北極圈內的魔鬼主場，實在難寄厚望。馬高