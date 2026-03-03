英超｜般尼元氣大傷 拖肥士氣盛當家作「主」

愛華頓上仗作客以3:2力克紐卡素，成功終止聯賽兩連敗，拖肥糖全取3分後升上英超第8位，士氣大振。陣中核心、今季英超最亮眼的中場之一占士加拿，上仗不負眾所託交出助攻，再次成為功臣。面對剛在主場慘敗、元氣大傷的般尼，愛華頓今仗在主場勝望極濃，絕對有力大勝一場。今仗推介讓球主客和，主讓一球照捧「主勝」。馬高

加拿輸出穩定 拖肥糖攻守兼備



上仗對主場極強的紐卡素能贏波，充分反映愛華頓競爭力。球隊全場錄得2.13的預期入球值，更創造了3次絕佳入球機會，並由三位不同球員取得入球，可見其進攻瓣數之多。當然，中場指揮官占士加拿絕對是關鍵人物。這位24歲新星上仗助攻予班夫韋迪，今季已累積2個入球和4次助攻，在不同數據網站皆被評為隊內最佳球員。加拿今季場均觸球達68.1次，交出40.4次成功傳球及創造9次黃金機會，均為全隊之冠。 這名年輕的英格蘭中場是球隊的領袖，其場均2.9次攔截和1.6次截擊的數據，是球隊防守前面的屏障。有這位全能中場在陣中提供強大而穩定的輸出率，是拖肥糖爭勝的最大本錢。

般尼雖然近期戰績偶有起色，但上仗戲劇性地不敵賓福特，對球員的士氣和體能必然構成沉重打擊。該隊在近7場比賽中，有6場的失球數達到兩球或以上，而今季作客賽事更從未成功保持清白之身，防線錯漏百出，要作客從如日方中的愛華頓搶分，可謂難上加難。

馬高推介

讓球主客和[-1]主勝

Now624台周三凌晨3:30直播