西甲｜搶分「基」不可失 皇馬穩贏兩球

皇家馬德里 VS 基達菲

Now632台周二凌晨4:00直播

推介：讓球主客和 [-2] 和

皇家馬德里縱近期表現飄忽，但關鍵時刻永不失手，而且防線穩固打好地基，搶分把握大。該隊有中場費達歷高華維迪穿針引線，勢於今晚西甲兩球穩勝主力缺陣的基達菲，讓球主客和開出主隊讓兩球的「和」值博率高，萬勿錯過。

屬西甲2哥的主隊皇家馬德里，對上5場各賽4勝1負，雖然上周聯賽爆冷作客1:2敗走奧沙辛拿，但考慮到對手兩次射中目標就入兩球，反而自己5次中目標僅入一球，落敗頗為欠運。皇馬雖然偶有走樣，但其實關鍵時刻必打出水準，如歐聯聯賽階段最後一輪2:4負於賓菲加，但一進入淘汰賽就兩回合都擊敗同一對手而晉級，生死關頭相當可靠。考慮到皇馬賽前在聯賽打少一場而落後榜首巴塞隆拿4分，故今仗必須全取3分，以免被死敵甩開。

雖然皇馬今場有射手基利安麥巴比因傷倦勤，數胡能力或受影響，不過銀河艦隊於西甲的防守表現仍說服力十足，場均失0.8球及11場清白之身均屬聯賽最佳。既然火力成疑但防線穩固，預料皇馬今仗會以穩奪3分而非大炒為目標，助攻助守的中場費達歷高華維迪更形重要，這位通天老倌對上兩場共交出3記助攻，包辦全隊此其間所有入球的供應，其策動能力堪稱球隊搶分的秘密武器。

基達菲往績破蛋乏力

而本輪前排第13的客軍基達菲，今仗有中堅迪真尼停賽，防線實力大打折扣，尤其考慮到防線欠缺這位靈活而快速的守將，面對飛快的皇馬鋒線更顯脆弱。兩軍對賽往績上，基達菲不但近4場各賽全敗，更悉數未能破蛋，心理上未打先輸，實難信賴。預料主隊有力淨勝兩球，讓球主客和開出主隊讓兩球的「和」有3.8倍分頭不俗，一於直取。加利李爾