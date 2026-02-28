Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超 | 蘇保斯拉爾重回中場 紅軍搵韋斯咸祭旗

波盤王
更新時間：07:02 2026-02-28 HKT
發佈時間：07:02 2026-02-28 HKT

利物浦進攻表現為人詬病，今場或成變陣契機，配合狀態穩定的通天老倌蘇保斯拉爾隨時再施百步穿揚妙技，勢於今晚英超主場面對韋斯咸時大勝一場，讓球開出主隊讓一球/球半的「主勝」穩開。加利李爾

本輪前排英超第6的主隊利物浦，上輪聯賽作客只憑補時入球1:0險勝諾定咸森林，惟進攻表現疲弱，全場只有10次攻門，比對手少足足8次，銳利度欠奉。紅軍進攻主力近期狀態皆沉，翼鋒加普及穆罕默德沙拿分別在聯賽已7場及9場食白果，預料領隊史洛特今場未必會指望他倆望天打卦。

猶幸紅軍有域斯及謝利美費林邦可望復出，令中前場增添變陣籌碼。尤其時常串演右閘的利物浦多面手蘇保斯拉爾，可望重回擅長的進攻中場位置，皆因這位匈牙利國腳是紅軍今季進攻泉源，英超共入4球屬球隊在聯賽的並列3號射手，而且今季各賽已共入3記直射罰球，其中1:2負曼城的炮彈罰球更是精彩絕倫，只要這位重炮手接近對方龍門，今場再遠射得手亦不足為奇。

客隊韋斯咸狀態雖有起色，近6場聯賽只3勝2和1負，惟手下敗將新特蘭、熱刺及般尼全屬下半版球隊甚至護級分子。而鐵錘幫對上52次聯賽作客利物浦只贏過1場，往績極劣宿命難違，讓球開出主隊讓一球/球半的「主勝」十分穩陣。

 

加利李爾推介
讓球 [-1/-1.5] 主勝
Now621、611台今晚11:00直播

