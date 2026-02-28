Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超 | 艾蘭路不敗率高 列斯主場有機可「城」

波盤王
列斯聯面對勁旅不時打出拼勁，而且陣上態度積極，雖然多次未能保住領先局面直至完場，惟表現仍惹人好感。該隊有左後衛加比爾古蒙臣隨時後上突襲，有力於今晚英超主場迎戰曼城時不落下風，讓球受讓半球/一球的「主勝」十分值博，過關首選。加利李爾

雖然主隊列斯聯本輪前僅排英超第15，然而若計主場則13戰22分排第12，而其間只曾3敗，與頂級的利物浦及車路士相同，地頭頗有韌力。再者，列斯聯主場曾力克車路士，及先後賽和利物浦及曼聯，反映艾蘭路球場絕對是不少豪門的噩夢。近況上，列斯聯近5場作東共錄3勝1和1負共入9球，雖然攻力不俗，但亦有4場未能保清白之身共失7球，當中有5球屬下半場失守。然而，列斯聯不善順境波已非今季問題，自21至22球季起，球隊在43場英超率先入球情況下，只有7場能最終保持零封；而自22年8月3:0擊敗車路士一役起，列斯聯便已連續21場上半場先開紀錄下，最終都要失球。再看列斯聯近年所聘的幾位主帥包括比爾沙、馬殊及現任的法基，全部崇尚甚至執迷進攻足球，就明白為何球隊經常尾段失守。

加比爾古蒙臣攻守兼備

而列斯聯在今場人腳上更有好消息，上場1:1賽和維拉一役因傷離場的左翼衛加比爾古蒙臣今場可以復出，實力有望更加完整。這位瑞典國腳雖然入球助攻欠奉，但場均1.4次成功扭過對手及2.4次成功攔截，分別排全隊第2及第3多，其攻守兼備的特質，具十分重要的戰術作用。

至於排次席的客軍曼城實力毋庸置疑，不過近5場各賽作客只得2勝1和2負共失8球，遠征經常失守。加上針將安東尼施美安及馬莫殊已連續兩場及4場食白果，走勢放緩，而在列斯出生的射手艾寧夏蘭特，則對上兩次面對家鄉球隊都未能破門，火力成疑下藍月今場或有暗湧。讓球盤開出主隊受讓半球/一球，而主隊又善打老虎，當然是半格博全格的「主勝」最抵玩。

加利李爾推介

讓球 [+0.5/+1] 「主勝」
Now621、611台周日凌晨1:30直播

