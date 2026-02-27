Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

法甲｜斯特拉斯堡必攻 駁火格局多入球

斯特拉斯堡 VS 朗斯
推介：入球大細 [2.5/3] 大

斯特拉斯堡近期火力十足，近5仗狂轟10球，對強隊時更展現出強大的抗衡力。在陣中新星迪亞高莫連拿迎來大爆發的帶動下，球隊整體實力顯著進步，絕對具備挑戰法甲列強的本錢。今晚法甲他們擁有主場之利，硬撼攻力同樣強橫的朗斯勢必火併，推介入球大細2.5/3球「大」。

斯特拉斯堡近期的攻擊火力極為驚人，球隊在過去5場各賽合共攻入多達10球，場均入球達2球，鋒線狀態全面着火。相比起季初階段的飄忽不定以及過往面對強敵時的劣勢，他們現時面對法甲前列強隊更具競爭力，面對摩納哥、馬賽和里昂等球隊取得2勝1和的佳績，不再落於下風。然而，球隊採取以攻代守的進取踢法亦帶來隱憂，球隊已經連續7仗未能保持清白之身，防線存在明顯漏洞。這種開放式戰術令他們無論面對任何對手都能取得入球，但同時亦頻頻失波，絕對是關鍵。

斯特拉斯堡的攻擊火力急升，最近因應戰術需要轉任右翼的21歲比利時國腳迪亞高莫連拿影響尤為關鍵。他今季正選上陣逾1700分鐘，交出3個入球及6次助攻，並以創造11次黃金機會，在整個法甲高踞第3位。主帥奧尼爾公開大讚他攻守兼備、極具能量且對抗出色，甚至直言他未來有力加盟歐洲豪門。在日前主場3比1擊退強敵里昂一役，狀態火熱的莫連拿單場貢獻一球一助攻，賽後獲不同權威網站給予極高評價。他在邊路具備極強的推進與創造力，經常送出精準橫傳，配合其過百次搶斷的強大防守，今仗必能在右路撕破朗斯防線，舉足輕重。

作客的朗斯同樣攻力強橫，他們在近5場比賽合共攻入15球，今季表現極佳。球隊高踞法甲作客成績第2位，作客火力極具保證，今仗與主隊大打對攻下，勢必炮製出一場精彩的入球騷。馬高

