歐霸｜森林大把在手 入球細盤穩陣

諾定咸森林 VS 費倫巴治

HOY 77台周三早上9:00直播

推介：入球大細2.5/3球「細」

諾定咸森林易帥後組織能力大有改善，加上首回合遙遙領先，必然以靜制動。該隊有粗中帶幼的悍將伊巴謙辛加尼控制中場，勢於今晚歐霸淘汰圈附加賽次回合主場鬥攻力平平的費倫巴治時一球起兩球止，入球大細2.5/3球的「細」實屬過關膽材，不容錯過。

主隊諾定咸森林月中找來域陀彭利拿領軍，是球隊今季第4名主帥，本以為適應需時，然而一周前首度帶隊作客即以3:0大勝首回合，剛輪英超又因補時失球而主場0:1憾負利物浦，但表現仍惹人好感。

森林近兩仗的進步，在於組織質素大有改善，球隊於惜負紅軍一役共創造18次攻門及23次禁區內觸球，比對手多出8次及5次，可見面對勁旅時形勢都不落下風。

而森林手握3球領先優勢，再配合新帥成功注入地面短傳踢法，今場必然拖慢節奏以圖陰乾對手，故中場伊巴謙辛加尼尤其重要。這位科特迪瓦國腳近兩場悉數踢足，此其間場均成功傳球率83.5%、地面成功爭奪6.5次及成功攔截4.5次，既可分波亦可掃蕩十分重要。部分英媒更報道，指辛加尼的良好表現已吸引了曼聯注視，以取代季尾離隊的卡斯米路，即使傳言可信度不高，但亦能反映這位28歲中場的能力備受認同。

費倫巴治缺數胡前鋒

至於主隊費倫巴治則狀態急挫，除首回合大敗外，剛周一晚土超主場更1:1被護級分子卡森柏沙逼和，導致現時兩分落後榜首加拉塔沙雷。再者，費倫巴治今屆歐霸場均只入1.1球，僅在36隊中排第24，加上今季各賽共入21球的鋒將塔利斯卡因傷上陣成疑，攻力無甚保證。預料今場入球不多，入球大細2.5/3球的「細」穩開，單頭或過關皆宜。加利李爾