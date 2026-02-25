歐聯｜超強火力加持 PSG必再降「摩」

巴黎聖日耳門 VS 摩納哥

Now643台周四凌晨4:00直播

推介：讓球 [-1.5/-2] 主勝 / 波膽4:0及4:1

巴黎聖日耳門近況大勇，更是歐洲五大聯賽主場失球最少的防守鐵壁。首回合交手大巴黎展現絕對級數優勢，輕鬆在落後兩球下反勝3:2。加上陣中超新星迪斯亞杜伊狀態火熱令對手防不勝防，連續兩仗取得入球領軍贏波。主隊今仗回師強勢主場，出線和贏波絕無疑問。推介大巴黎讓球半/兩球「主勝」，兼冷敲波膽4:0及4:1。

聖日耳門近績極具說服力，在安歷基麾下錄得法甲主場7連勝，威力恐怖。歐聯首回合面對摩納哥，球隊從落後兩球的劣勢下連入三球反勝3:2，僅是隊史第二次在歐聯完成如此驚天逆轉，盡顯豪門底蘊。

該仗數據反映兩隊質素分野極大，聖日耳門落後下迅速全面控制比賽，控球率80%與預期入球值3.09等進攻數據，均大幅拋離對手，進攻銳利度完全凌駕摩納哥。

此外，雖然聖日耳門主力前鋒奧士文尼迪比利首回合傷出，次回合大有機會缺陣，然而卻造就前鋒超新星迪斯亞杜伊上位。這位法國國腳近期表現光芒四射，突破力極強，更連續兩場賽事取得入球。

杜伊成首回合反勝功臣

而首回合正正是他於上半場中段落後兩球情況下，後備入替傷出的迪比利，落場兩分鐘即火速入球，是聖日耳門反勝3:2的關鍵人物。其出色的走位與埋門把握力完美填補鋒線空缺，勢必再次撕破對手防線成最強武器。

摩納哥聯賽搏殘

客軍摩納哥實力明顯較弱，早前歐聯作客曾慘敗1:6。上仗聯賽他們耗盡體力搏盡反勝朗斯，明顯是放棄在今仗次回合掙扎的訊號，作客勢難逃一場大敗。讓球開出已領先首回合的主隊仍要讓球半/兩球，明顯對主隊次回合大勝有極大信心，當然直取「主勝」。