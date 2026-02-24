歐聯外│馬體會防守失效 布魯日受讓值捧

歐聯十六強次回合生死戰，馬德里體育會回師主場迎戰比利時勁旅布魯日。兩軍首回合踢成3:3平手，戰況峰迴路轉，證明布魯日絕非吳下阿蒙。布魯日陣中20歲防守中場新星阿歷山大史坦高域今季光芒四射，其在中場的掃蕩與轉守為攻能力，將是球隊抗衡馬體會的關鍵。考慮到馬體會防線欠穩，今仗讓球盤開出主隊讓一球/球半略嫌過深，推介布魯日下盤「客勝」。

布魯日首回合追和顯實力

布魯日近期狀態一流，在比甲聯賽及歐戰戰績彪炳。在首回合交鋒中，布魯日開賽3分鐘內已落後0:2，但最終憑藉頑強鬥志迫和3:3，盡顯韌力。該仗布魯日並非捱打，反而錄得58%控球率，全場射門次數更以17:13力壓馬體會，預期入球值亦與對手不相伯仲。翼鋒索利斯完場前的絕殺扳平，加上安耶迪亞及泰索迪的入球，證明球隊面對西甲班霸毫無懼色，進攻火力足以在客場製造威脅。馬高

名將之後 史坦高域冒起

布魯日能夠與列強周旋，今季冒起的中場新星阿歷山大史坦高域的作用不可或缺。這位前國際米蘭、塞爾維亞名將史坦高域之子，雖年僅20歲，但已展現出超越年齡的成熟程度。出身自國際米蘭青訓的他，繼承了父親的鐵血風格與精湛技術，身高優勢令他在空中對決勝率高達74%，攔截狠辣且傳球精準。

阿歷山大史坦高域在對馬賽的歐聯賽事中更取得入球，協助球隊大勝3:0，獲選為比甲月度最佳球員當之無愧。今仗面對馬體會的高強度逼搶，其派牌工夫與定海神針般的防守，將是布魯日爭取出線的重要元素。

施蒙尼鐵血防守不再

反觀馬德里體育會近期表現大起大落，雖曾以4:0大勝巴塞隆拿展現霸氣，但亦曾作客0:3慘負華歷簡奴，表現極飄忽。施蒙尼麾下的鐵血防守今季威信不再，首回合被布魯日連入三球便是明證，加上球隊今仗須主動搶攻爭勝，身後空間隨時被布魯日反擊利用，要淨勝兩球難度極高，捧客隊受讓有利。

馬高推介

讓球[-1/-1.5]「客勝」

Now643台周三凌晨1:45直播