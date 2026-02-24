歐聯 | 國米翼衛強攻邊路 角球大 「基」不可失

國際米蘭近期整體表現一流，聯賽豪取7連勝高踞榜首。雖然於歐聯附加賽首回合，意外以1:3不敵波杜基林特，但該役明顯受制於挪威嚴寒天氣及人造草地場。今晚回師聖西路主場，藍黑軍團勢必力圖收復失地。「世一左翼衛」費達歷高迪馬高狀態處於生涯巔峰，近5次上陣已交出6個助攻，頻頻在左路製造殺機。預期國米搶攻的形勢下，會瘋狂利用兩翼傳中轟炸對手防線，角球數目必多。推介半場角球 5.5/6.5 球「大」。馬高

費達歷高迪馬高無疑是國際米蘭今季進攻體系的核心靈魂。截至 2026年2月中，這位28歲的意大利國腳已在各賽錄得超過18個直接參與入球，當中意甲聯賽更累積高達13 次助攻，數據冠絕歐洲五大聯賽，被公認為當今球壇最具侵略性的翼衛。單在 2026年初的4場比賽中，他便創造了超過19次入球機會，傳中成功次數全季更突破64次，其精準的傳送，成為球隊破密集防守的利器。憑藉如此驚人的產量，他更當選 2026年1月份意甲最佳球員。首回合，迪馬高意外地整場安坐後備席，今仗養精蓄銳復任正選，面對實力稍遜的對手邊路，勢必如入無人之境，以其頂級的創造力撕破對手防線，帶領球隊上演絕地反擊。

波杜基林特體能佔優未必下風



當然，客軍波杜基林特絕非善男信女，這隊挪威班霸近期在歐戰表現神勇，分組賽曾先後擊敗曼城及作客力壓馬德里體育會，首回合更以3:1擊潰國米，證明具備與歐洲豪門周旋的實力。加上挪威聯賽處於休季期，球隊體能儲備明顯佔優，今仗作客有力憑藉充沛體力與國米周旋，未必會遭遇大敗，甚至有力取得作客入球。

馬高推介

半場開出角球大細 5.5/6.5 球「大」

Now643台周三凌晨4:00直播