歐霸｜無敵主場百戰不殆 PAOK和氣生財

PAOK VS 切爾達

Now 638台周五凌晨1:45直播

推介：主客和 [和]

PAOK歐戰地頭韌力十足，加上形勢使然必須防守為主，專心致志固守反而有利。該隊有攻守兼備的隊長安迪查施夫高域領導下，勢於今晚歐霸淘汰圈附加賽首回合主場悶和近況平平的切爾達，主客和的「和」值博率高，一試無妨。

希超代表的主隊PAOK以歐霸第17晉身附加賽，聯賽階段4場主場賽事2勝2和未嘗一敗，手下敗將更有去屆歐協聯亞軍的貝迪斯，加上國內聯賽11戰10勝1和不敗，連同希臘盃3場作東法定時間2勝1和，可見其無敵主場百戰不殆。而且PAOK冬窗亦有積極增兵，引入包括墨西哥國腳後衛佐治山齊士等3名新援，足證球會雄心壯志，誠意十足。

隊長施夫高域可翼可衛

PAOK今場有進攻中場干斯坦特利亞斯停賽，這位今季各賽共入12球的希臘新星缺陣，反而令球隊立心防守未必是壞事，皆因這支希超三哥主場失球數字極低，聯賽及歐霸合共14場作東只失4球。

再者，隊長安迪查施夫高域踢法多變，這位29歲的塞爾維亞國腳雖在國家隊不時出任右閘，但於球會就多任右翼，於歐霸對上一次主場出擊就收穫一記入球，領軍兩球力挫貝迪斯，能攻善守不容小覷。

切爾達或再遣小將

至於客軍切爾達雖排西甲第7位，但近5場各賽僅錄3和2負不勝劣績，狀態平平。加上切爾達球會規模始終不大，兵源難以應付兩條戰線，故不時派遣年輕球員應付歐霸，表現難有保證，如聯賽只有11場正選上陣的23歲中場曉高蘇迪路，上月對里爾時29分鐘領紅就是最佳例子。

今場預料主隊有力延續地頭不敗氣勢，可敲主客和的「和」，同時波膽1:1的賠率低見5.7倍，反映足智彩對此瓣注項信心極強，進取者不妨同時兼顧。加利李爾