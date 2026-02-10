英超 | 剪髮哥苦等490日 曼聯過年前大掃「槌」

曼聯近況勢如破竹，上仗主場2:0輕取熱刺後，已豪取聯賽四連勝，強勢殺入前四，只要今仗能擊敗韋斯咸，網紅曼迷「剪髮哥」Frank Ilett即可趕及在過新年前剪頭髮。諷刺的是，其490日來的希望或落在沒有頭髮的前鋒麥比奧莫身上，這名射手連同上場對熱刺先開紀錄，近4場入3球，極為可靠。面對護級份子的韋斯咸，紅魔鬼勢必乘勝追擊，推介讓球盤曼聯讓半球/一球「客勝」。 馬高

卡域克帶領紅魔鬼大翻身

曼聯在看守領隊卡域克帶領下紅魔鬼全面大翻身，四場聯賽全勝之餘，進攻火力全開，每仗最少攻入兩球。隊長般奴費南迪斯狀態巔峰，今季已累積12次助攻高踞英超助攻首位，其穿針引線令球隊進攻極具立體感。紅魔鬼不僅擺脫了過往攻力疲弱的毛病，更展現出極強自信。曼聯上仗2:0擊敗熱刺後，最開心的曼迷莫過於「剪髮哥」Frank Ilett。許下曼聯取5連勝才剪髮承諾的他，來到第490日才首次「叫糊」，能否「食出」且看曼聯周二深夜能否擊敗韋斯咸。

「剪髮哥」能否趕及傳統在過農曆年前剪髮，關鍵在於光頭前鋒麥比奧莫，此子今季轉投紅魔後，迅速成為奧脫福的新寵。這位喀麥隆翼鋒今季英超已攻入9球。近期接連在對曼城、阿仙奴及熱刺等的硬仗中取得入球，具顯其大賽屬性和心理質素。他在右路的突破與內切射門已成為曼聯破密集防守的殺着。麥比奧莫的入球轉化率極高，在曼聯這段關鍵連勝中，其表現將是曼聯全取三分的最大保證。

韋斯咸上仗雖以2:0擊敗般尼，但仍排聯賽第18位，護級壓力沉重。球隊今季主場表現令人失望，近16次主場面對英超球隊僅得1勝，防線面對攻勢猛烈曼聯的恐難成阻力。

馬高推介

讓球: [-0.5/-1] 客勝

Now621台、611台周三凌晨4:15直播