意甲｜阿特蘭大穩贏 勢零封「克」敵

阿特蘭大 VS 克雷莫納

Now638台周二凌晨1:30直播

推介：波膽 2:0

阿特蘭大多線作賽下仍保持極高水準，主場防守表現尤其突出，各賽已錄連場零封佳績。該隊今晚意甲主場迎戰下游分子克雷莫納，全取三分應無懸念。意大利國腳門將卡尼錫基近期表現如有神助，2026年至今錄得高達96%的驚人撲救成功率，冠絕歐洲五大聯賽，有其把守最後一關，可望再次零封下全取3分，推介波膽2:0。

主隊阿特蘭大近績彪炳，球隊剛在意大利盃8強3:0掃祖雲達斯，士氣正值頂峰。聯賽方面，海神在防守的表現令人難以置信，在2026年至今僅失一球，這份功勞很大程度歸功於今仗將倒戈出戰的門將卡尼錫基。這位25歲的意大利國腳級門將今季已作出66次成功撲救，並累積9場零封，又曾救出2次12碼，反應與心理質素俱佳，在上場聯賽對長時間十人應戰下，他仍能屢救險球保住0:0和局，表現神勇。面對攻力疲弱的克雷莫納，卡尼錫基有望再添一場清白之身。

反觀客軍克雷莫納近況慘不忍睹，聯賽已連續9場不勝，排名直插降班漩渦。球隊攻力嚴重死火，近4場聯賽顆粒無收，踏入2026年至今更僅入2球，攻守失據下，今仗作客注定空手而回。馬高