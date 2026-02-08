Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超｜曼城坐和望贏 「客勝」最有「利」

波盤王
更新時間：07:00 2026-02-08 HKT
發佈時間：07:00 2026-02-08 HKT

利物浦 VS 曼城
Now621、611台周一凌晨0:30直播
推介：讓球 [0/+0.5] 客勝

正經歷轉型的曼城，失分後極速反彈，加上冬窗新援表現對辦，實力不容忽視。該隊在極具級數的中場洛迪卡斯簡迪控制節奏下，有力於今晚英超作客近況有水分的利物浦時坐和望贏，讓球開出客隊受讓平手/半球的「客勝」實屬筍盤，有買趁手。

英超二哥曼城因今季轉型而影響表現，聯賽場均控球率只有59.5%排英超第2高，是哥迪奧拿執掌9季半以來，首次低於6成及不在英超之首。其實任何球隊在轉型之路初期必然面對困難，猶幸藍月球員身價極高，表現甚少大幅走樣，上輪聯賽作客雖被熱刺逼和2:2，但剛周中聯賽盃4強次回合立即主場3:1擊敗紐卡素，全場更有8次中目標攻門，比對手多出3次，總算成功止血。

人腳上，曼城冬窗引入的兩名新兵極速融入，中堅馬克古希上場對熱刺共作出4次攻門，而翼鋒安東尼施美安則加盟後6場各賽共交出4入球1助攻，進一步減少新舊交替的震盪。然而，要在兩雄相遇局面突圍而出，藍月中場洛迪卡斯簡迪將是搶分關鍵。這位29歲中場一向攻守兼備，上場對熱刺一役，全場共作出101次成功傳球及16次成功爭奪，兩項數據同屬兩隊最多，加上周中對紐卡素只上陣19分鐘，養精蓄銳下今場有力領軍搶分。

紅軍主力態沉

主隊利物浦則本輪前排第6，近5場各賽贏3場看似走勢不俗，但對手只是阿塞拜疆代表卡拉巴克及排英超下半版的紐卡素，馬賽更是歐聯前24不入，不能完全作準。反而具級數的球星老化才是紅軍最大問題，上場對紐卡素一役，穆罕默德沙拿曾在上半場突破越位單刀，最後竟被對方老將捷比亞成功回追，隊長華基爾雲迪積克則因判斷錯誤而要為上月2:3敗走般尼茅夫負責，今場能否發揮水準頓成疑問。預料客隊有力賽和，讓球開出客隊受讓半球/一球穩贏半格，當然直取「客勝」。加利李爾

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
屯門井頭中村男子倒斃村屋內 頭部傷勢不尋常 警方暫列謀殺拘死者妻
屯門井頭中村男子倒斃村屋內 頭部傷勢不尋常 警方暫列謀殺拘死者妻
突發
2小時前
前港姐超低胸「上下失守」被喪摸畫面曝光 賣性感登台吸金屢遇狼爪
前港姐超低胸「上下失守」被喪摸畫面曝光 賣性感登台吸金屢遇狼爪
影視圈
16小時前
曾志偉對TVB有情有義 設鮑魚宴款待「皇牌節目」台前幕後星光熠熠 富婆美女抽中貴價茅台大獎
曾志偉對TVB有情有義 設鮑魚宴款待「皇牌節目」台前幕後星光熠熠 富婆美女抽中貴價茅台大獎
影視圈
18小時前
視帝視后等數十藝人齊聚佛山晚宴場面墟冚 幕後金主曝光 卡士媲美TVB頒獎禮
視帝視后等數十藝人齊聚佛山晚宴場面墟冚 幕後金主曝光 卡士媲美TVB頒獎禮
影視圈
13小時前
星島申訴王｜北角$29自助餐變長者食堂 直擊場內墟冚迫爆爭食
02:08
星島申訴王｜北角$29「酒店式」任食放題自助餐 直擊場面墟冚10分鐘被搶空
申訴熱話
3小時前
汪明荃辦年貨「驚人造型」惹熱議  手持巨物盡展平民巨星風範  網民：貼地過隔籬屋師奶
汪明荃辦年貨「驚人造型」惹熱議  手持巨物盡展平民巨星風範  網民：貼地過隔籬屋師奶
影視圈
13小時前
「郭可盈兒子」離巢逾十年脹爆罕現身 曾求婚《閃電傳真機》主持遭拒 為養家轉戰商界
「郭可盈兒子」離巢逾十年脹爆罕現身 曾求婚《閃電傳真機》主持遭拒 為養家轉戰商界
影視圈
2026-02-09 09:00 HKT
百年上海街唐樓活化為藝術新地標 THE BRIDGE+ UOB ART ACADEMY連結人心的社區橋樑
藝文資訊
53分鐘前
前《愛回家》險死男星倡「合約婚姻」：老婆玩兩年先諗續約  自嘲人窮身體差  離婚多年認心理變態
前《愛回家》險死男星倡「合約婚姻」：老婆玩兩年先諗續約  自嘲人窮身體差  離婚多年認心理變態
影視圈
12小時前
周三晚「萬眾開心」初配紀仁安，且看能否為譚校長建功。
譚校長愛駒初配紀仁安
馬圈快訊
2026-02-08 19:15 HKT