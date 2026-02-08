英超｜曼城坐和望贏 「客勝」最有「利」

利物浦 VS 曼城

Now621、611台周一凌晨0:30直播

推介：讓球 [0/+0.5] 客勝

正經歷轉型的曼城，失分後極速反彈，加上冬窗新援表現對辦，實力不容忽視。該隊在極具級數的中場洛迪卡斯簡迪控制節奏下，有力於今晚英超作客近況有水分的利物浦時坐和望贏，讓球開出客隊受讓平手/半球的「客勝」實屬筍盤，有買趁手。

英超二哥曼城因今季轉型而影響表現，聯賽場均控球率只有59.5%排英超第2高，是哥迪奧拿執掌9季半以來，首次低於6成及不在英超之首。其實任何球隊在轉型之路初期必然面對困難，猶幸藍月球員身價極高，表現甚少大幅走樣，上輪聯賽作客雖被熱刺逼和2:2，但剛周中聯賽盃4強次回合立即主場3:1擊敗紐卡素，全場更有8次中目標攻門，比對手多出3次，總算成功止血。

人腳上，曼城冬窗引入的兩名新兵極速融入，中堅馬克古希上場對熱刺共作出4次攻門，而翼鋒安東尼施美安則加盟後6場各賽共交出4入球1助攻，進一步減少新舊交替的震盪。然而，要在兩雄相遇局面突圍而出，藍月中場洛迪卡斯簡迪將是搶分關鍵。這位29歲中場一向攻守兼備，上場對熱刺一役，全場共作出101次成功傳球及16次成功爭奪，兩項數據同屬兩隊最多，加上周中對紐卡素只上陣19分鐘，養精蓄銳下今場有力領軍搶分。

紅軍主力態沉

主隊利物浦則本輪前排第6，近5場各賽贏3場看似走勢不俗，但對手只是阿塞拜疆代表卡拉巴克及排英超下半版的紐卡素，馬賽更是歐聯前24不入，不能完全作準。反而具級數的球星老化才是紅軍最大問題，上場對紐卡素一役，穆罕默德沙拿曾在上半場突破越位單刀，最後竟被對方老將捷比亞成功回追，隊長華基爾雲迪積克則因判斷錯誤而要為上月2:3敗走般尼茅夫負責，今場能否發揮水準頓成疑問。預料客隊有力賽和，讓球開出客隊受讓半球/一球穩贏半格，當然直取「客勝」。加利李爾