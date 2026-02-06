Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

法甲｜里爾「梅」運已除 遇弱旅必反彈

波盤王
梅斯 VS 里爾
推介：讓球 [-0.5/-1] 客勝

里爾近期接連硬撼強敵，縱然硬仗表現稍遜，但面對下游對手卻極具把握。中場核心哈干哈拉特臣數據亮眼，其全場覆蓋的防守數據更具決定性，今仗可望反底，推介讓球客讓半球/一球「客勝」。

里爾近績確實麻麻，各賽事近6戰5負，包括剛在聯賽作客0:1僅負強敵里昂，以及在歐霸盃1:2不敵切爾達。然而，這連串敗仗多緣於對手實力強橫，非戰之罪。事實上，里爾的進攻體系在法甲仍屬一線水準。球隊今季場均入球達1.8個，高踞聯賽第3；累積預期入球達33.5球，排名第5；更創造出55次絕佳機會。數據證明里爾鋒線製造殺機能力強，近期啞火僅屬偶然，面對防線千瘡百孔的梅斯，正是重啓勝門的良機。

冰島中場哈干哈拉特臣的作用舉足輕重，今季法甲已交出5入球2助攻，直接參與7個入球。更關鍵是其全能戰士屬性：他在進攻上錄得39次推進及28次關鍵傳送，撕破防線能力極強。在防守端，他更交出驚人的80次攔截及44次搶斷，並有多達110次奪回球權。這種在前場即時反搶並就地發動反擊的能力，正是里爾攻守轉換的核心引擎，其表現將是今場破局關鍵。 

梅斯護級形勢危殆

主隊梅斯目前敬陪末席，護級形勢水深火熱，在法甲已累積8連敗，一池死水。最大死穴在於防守，今季狂失46球冠絕法甲，場均失球超過2球。近仗面對里昂狂失5球，上輪護級大戰亦以0:1不敵昂熱，攻守俱廢，今場主場出擊亦難逃一敗。
馬高

