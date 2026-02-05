西班牙盃｜馬體會顯野心 盃賽小勝可期

貝迪斯 VS 馬德里體育會

香港時間周五凌晨4:00開賽

推介：讓球主客和 [+1] 和

馬德里體育會在冬季轉會窗展現強大野心，一口氣簽入包括翼鋒盧卡文在內的3名新兵，成為西甲市場最積極的球會。這位28歲尼日利亞國腳剛在非洲盃交出統治級表現，其加盟將直接解決球隊近期攻力疲弱的問題。馬體會近期防守依然穩健，加上貝迪斯後防欠穩，今場西班牙盃8強戰，料客軍能憑較高質素的陣容小勝而回。推介讓球主客和客讓一球的「和」。

馬體會目前在西甲排第3，雖然整體成績不俗，但近況略顯飄忽，剛在聯賽與利雲特互交白卷，進攻上在祖利安艾華利斯入球荒下稍欠破密集的能力。然而，球會管理層在轉會窗最後時刻果斷出手，不僅以3,500萬歐羅從阿特蘭大簽下前歐霸盃最佳球員盧卡文，還引進了墨西哥中場華加斯及西班牙U21中場文度沙，大大增強了板凳深度。教練施蒙尼現時正面臨嚴重的傷兵潮，阿歷山大索洛夫頭部受傷缺陣，基沙文亦有傷在身，加上中場大將巴里奧斯及列基美倦勤，逼使施蒙尼極大機會在今場盃賽派遣新援正選上陣，以解決燃眉之急。

新加盟的前鋒盧卡文無疑是今場焦點，這位尼日利亞國腳在剛過去的非洲盃狀態極佳，在對莫桑比克及突尼西亞兩仗，合共交出2個入球及4次助攻，展現出極強的個人突破及創造力。雖然盧卡文與新隊友磨合時間尚短，但以其個人的級數、極具侵略性的踢法及在大賽中的決定性能力，足以在單對單局面撕破對手防線，尤其在球隊不少攻擊主力倦勤下，他的個人能力可成馬體會破局奇招。

貝迪斯防線脆弱

主隊貝迪斯雖然在西甲排名第5，剛戰亦以2:1擊敗華倫西亞，但球隊防守問題嚴重，連續4場失波。同時亦有盧些素等多名主力受傷，面對馬體會的高質反擊，恐難保不失。馬高