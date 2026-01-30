德甲｜火力最有保證 科隆屠狼在望

科隆 VS 禾夫斯堡

Now 638台周六凌晨3:30直播

推介：讓球 [0/-0.5] 主勝

科隆近4場聯賽場場有波入，進攻力明顯上升。雖然球隊目前排在德甲中游，但主場氣勢一向強橫，面對今季德甲防守力「倒數第二」的禾夫斯堡，絕對有能力以攻代守。從對手借來的波蘭國腳積及卡明斯基今季聯賽已累積5個入球，狀態大勇，今仗倒戈舊主，必大打爭氣波，全取3分無難度。推介讓球盤讓平手/半球的「主勝」。

科隆近期狀態雖有起伏，但入球能力明顯改善。球隊今季20戰已攻入28球，其中主場9戰入17球，場均近2球的火力不俗。近3次在主場萊茵能源球場作戰錄2勝1負，僅敗於超班的拜仁慕尼黑。前仗對緬恩斯，在上半場落後下，全場創造射門達20次，以2:1強勢反勝對手。相反，對手禾夫斯堡表現持續低迷，近6場作客賽事更輸足3場，且場場失球，今訪主場特醒的科隆，恐難以招架主隊的狂轟濫炸。

科隆陣中的23歲進攻中場積及卡明斯基今季從禾夫斯堡以外借身分來投，今季初，曾效力曼聯的丹麥中場基斯甸艾歷臣加盟禾夫斯堡，促使卡明斯基無奈被外借至科隆。這位波蘭國腳隨即以表現回應原屬球會，今季聯賽已交出5個入球及1次助攻的亮麗數據，預期入球高達3.03，把握力驚人。而此子在首循環對狼堡時，更在補時14分鐘射入追和的一球，倒戈鬥志極其旺盛。今仗他與被視為球隊未來的超新星沙特艾馬拉組成前場火車頭，利用速度與突破撕破對手防線，勢成禾夫斯堡後防噩夢。

狼堡防線形同虛設

禾夫斯堡近況慘不忍睹，上周以1:3不敵緬恩斯，早前更曾作客慘吞拜仁慕尼黑8隻光蛋，士氣跌至谷底。球隊今季聯賽已狂失41球，防守力僅優於海登咸，屬德甲防守第2差球隊。今仗面對戰意高昂的科隆，凶多吉少。馬高