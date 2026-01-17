英超｜對賽往績靚 森林主場對阿仙奴受讓筍

諾定咸森林近期實際表現比戰績好，加上甚少輸角球，有力剋制對手絕招。該隊有身材高大的防守中場伊巴謙辛加尼及時歸隊，可望於今晚英超主場迎戰對賽往績下風的阿仙奴時有力搶分，讓球盤受讓一球的「主勝」幾乎有和無輸，筍盤萬勿錯過。加利李爾

雖然主隊諾定咸森林僅排聯賽尾4，但數據及表現均顯示球隊應有更高排名，聯賽預期入球值25.1便已排英超中游第13，上場足總盃作客域斯咸雖然互射12碼出局，但下半場換入主力，便從半場落後兩球追成3:3平手，加上上周聯賽作客2:1反勝護級競爭對手韋斯咸，足證主力在陣時實力非弱。再者，森林聯賽場均僅讓對手開出4.48次角球屬英超第5少，加上身高1.91米的防守中場伊巴謙辛加尼已因科特迪瓦非國盃8強出局而及時歸隊，有力剋制角球入球了得的阿仙奴。

至於客軍阿仙奴則剛於周三晚聯賽盃4強首回合派出不少主力上陣下，作客3:2領先車路士，今場體力存疑。對賽往績更是下風，近5次作客城市公園原來只得1勝1和3負，今場必不輕鬆。讓球開出主隊受讓一球，「主勝」坐和望贏，無本生利焉有不取之理。

加利李爾推介

讓球 [+1] 主勝

Now621、611台周日凌晨1:30直播