非國盃｜丟掉優勢有前「科」 寧博馬里半場領先

足智彩球賽編號：FB1596

科摩羅 VS 馬里

Now643台周二凌晨3:00直播

推介：半場主客和「客勝」

馬里組織力其實不弱，加上有猛將復出，無論整體或個別球只質素都優於對手。該隊有入球如麻的前鋒辛拿約高領銜攻堅下，有力於今晚非洲國家盃A組最後一輪分組賽半場領先焗攻的科摩羅，半場主客和的「客勝」開出機會甚大，直取無誤。

賽前於A組排次席的馬里，首兩場表現遇弱越弱又遇強越強，然而比賽過程亦可見有一定實力。首仗而對弱旅贊比亞雖然被逼和1:1，但全場15射5中目標，分別比對手多出8次及2次，更創造出4次黃金入球機會，明顯佔盡優勢，若非上半場射失12碼應可早早領先，最終補時被逼和實屬欠運。次仗馬里立即展現本色，1:1逼和佔主場之利的大熱門摩洛哥，足證有力與非洲頂級隊伍周旋到底。

馬里在人腳上更迎來好消息，陣中最大名氣的比蘇馬上場對摩洛哥已告復出，這位養傷多時的熱刺悍將，回歸國家隊則是踢重中之重的進攻中場，其上腳能力絕對是全隊之首。同時，前鋒辛拿約高有比蘇馬源源不絕的供應，更有把握爭取士哥，皆因這位效力歐塞爾的射手已直落4場共入5球，而為球會於今季法甲共貢獻6個入球屬全隊最多，足證其把握力之高，今場繼續數胡亦不足為奇。

而排榜尾的科摩羅剛兩戰只得1分，要爭取首兩名直接出線席位今場只能贏波，打和則要寄望另一邊廂贊比亞大敗，就算科摩羅真的僥倖靠和波而升上小組第3，但只得2分亦極難以最佳第3名晉身16強，所以今場必須以全取3分為目標。惟陣中並無4大聯賽球員壓陣下，焗攻必出漏洞，不宜看好。今場馬里實力肯定佔優，惟因應同時間開賽的摩洛哥對贊比亞的戰果，馬里有機會賽和都可以次名直接出線，故避免因比賽尾段收起主力而令實力削弱，取有2倍的半場主客和的「客勝」更為合理。加利李爾