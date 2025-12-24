Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

非國盃｜阿爾及利亞齊腳 兩波膽簡「丹」任務

波盤王
更新時間：07:00 2025-12-24 HKT
發佈時間：07:00 2025-12-24 HKT

足智彩球賽編號：FB1357
阿爾及利亞 VS 蘇丹
Now638台今晚11:00直播
推介：波膽2:0 & 3:0

阿爾及利亞無論近況、對賽往績及人腳皆佔盡優勢，加上有效力德甲禾夫斯堡的射手穆罕默德艾穆拉狀態大勇，今季在球會和國家隊都入球停不了，有這位僅25歲的射手壓陣，勢於非洲國家盃E組分組賽首輪面對蘇丹可輕鬆贏波，淨勝兩球或以上無難度，波膽推介2:0及3:0。

貴為兩屆非洲盃盟主，阿爾及利亞於2019年曾高舉冠軍寶座，雖然近兩屆決賽周皆分組賽出局，論實力仍屬非洲一流。沙漠之狐在外圍賽中展現強者風範，以5勝1和共入16球的不敗姿態晉級，而世界盃外圍賽同樣在10戰取8勝1和1負狂轟24球，輕鬆晉級決賽周，火力強大。在主帥柏高域帶領下，球隊在法定時間內亦已保持16場不敗。

阿爾及利亞陣中球星如雲，除了隊長馬列斯等經驗豐富的老將外，亦有賓斯拜尼及艾洛利等在歐洲頂級聯賽效力的猛將，集經驗與活力於一身，面對世界排名118位的蘇丹，球員質素佔盡上風，定必旗開得勝，一洗過去兩屆的頹風。

艾穆拉已證明實力

同時，阿爾及利亞難得冒出一名射手，25歲的前鋒穆罕默德艾穆拉今季在禾夫斯堡表現亮眼，德甲上陣14場已攻入6球及交出2次助攻，在國家隊的表現更驚人，世界盃外圍賽中狂轟10球，成為非洲區的神射手，風頭一時無兩，連埃及球王穆罕默德沙拿亦被比下去。

蘇丹積弱難返

艾穆拉至今已為國家隊上陣39次攻入23球，效率驚人，他的冒起大大減輕了馬列斯等老將的入球壓力，令阿爾及利亞的進攻體系變得更立體，將是撕破蘇丹密集防守的關鍵武器。

蘇丹的實力與阿爾及利亞存在巨大差距，近11場國際賽中只取得1勝，當中更有8場未能取得入球，近6戰僅攻1球攻力極為疲弱。大賽經驗及心理質素明顯不足，面對攻力強橫的阿爾及利亞預料破蛋乏力，只能輸少當贏，不妨以波膽2:0及3:0作對碰。馬高

