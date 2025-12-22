英超｜對手主將缺陣 森林「客勝」必置「富」

足智彩球賽編號：FB1364

富咸 VS 諾定咸森林

Now621台周二凌晨4:00直播

推介：讓球 [0/+0.5] 客勝

作客而臨的諾定咸森林前仗大敗後，上仗即3:0大勝熱刺回復水準，心理質素極佳。球隊的防守核心、巴西中堅梅里路今季表現光芒四射，其穩健的防守下，足以率軍抵禦受非洲國家盃影響的富咸，推介讓球盤受讓平手/半球的「客勝」，極穩。

諾定咸森林近期防守表現脫胎換骨，上仗以3:0掃走熱刺，全場限制對手僅得1次中目標射門，足見其防守組織之嚴密。23歲的巴西中堅梅里路是森林防線的靈魂人物，今季錄得40次攔截、35次截斷及27次封阻，數據全面。梅里路不僅防守出色，控球失誤率亦低至19.59%，加上其平均每90分鐘3.5次成功長傳的出色長傳能力，在球隊轉守為攻時極為重要。他的存在為森林的防線注入了頂級的穩定性，是球隊能否在客場取分的關鍵先生。

今屆非洲國家盃對兩隊的影響有天壤之別，諾定咸森林只有中場主力之一的辛加尼及後衛保利離隊。反觀富咸則損兵折將，後防大將奇雲巴斯、中場核心伊禾比及翼鋒卓古斯三名主力均為尼日利亞國家隊出戰，球隊的攻守兩端極大機會走樣。馬高