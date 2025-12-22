Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

意超盃｜胡亂「博」槌蝕章 拿玻里勢絕殺

波盤王
更新時間：07:00 2025-12-22 HKT
發佈時間：07:00 2025-12-22 HKT

足智彩球賽編號：FB1456
拿玻里 VS 博洛尼亞
香港時間周二凌晨3:00開賽
推介：半全場「和主」

意甲冠軍拿玻里將於周一在沙特阿拉伯跟博洛尼亞爭奪今屆意大利超級盃冠軍，論人腳和數據，拿玻里無疑佔優。巴西翼鋒大衛拿尼斯成為及時雨，近仗頻頻取得入球，其速度和突破能力將是撕破對手密集防守的關鍵。然而，博洛尼亞近期表現頑強，經常能在半場保持和局，在決賽的謹慎氣氛下，半全場「和主」的值博度甚高。

拿玻里今季表現雖偶有起伏，但整體實力依然是意甲頂級水平。這隊上季聯賽冠軍今季創造大量入球機會，其中翼鋒大衛拿尼斯一人便佔其中17次機會，並交出3次助攻，足見其進攻體系的多樣性和威脅力。球隊在４強戰以2:0完勝AC米蘭，一洗早前於聯賽和歐聯連敗的頹風，在該役展現干地球隊的穩固防守和高效反擊，從大衛拿尼斯和海倫的入球展現戰術執行力。雖然拿玻里在11月的聯賽中曾以0:2不敵博洛尼亞，但該場敗仗成為了球隊的警鐘，干地賽後強調球隊需要反省，是次決賽再遇，拿玻里必更集中精神，力求報回一箭之仇，捧起今季首個錦標。

踢法傾向個人主義的巴西翼鋒大衛拿尼斯在季初並非必然正選，卻一直以亮麗表現說服着重整體發揮的干地，成為球隊近期傷兵嚴重之時保住戰績的及時雨。這位巴西國腳不但在聯賽攻入3球，更以4個助攻位列球隊助攻榜前茅。拿尼斯錄得27次盤球推進，平均每90分鐘能完成1.7次成功盤扭，並製造了8次重大入球機會，這些數據都名列聯賽前茅，反映有力以一己之力撕開缺口，為隊友製造空間和機會的能力。面對博洛尼亞嚴密的防守，拿尼斯將是拿玻里破局的關鍵。

博洛尼亞半場韌力足

博洛尼亞今季在主帥伊泰利安奴的帶領下，展現出驚人的韌力，尤其在硬仗中的上半場防守紀律性極高。在面對頂級強隊時，經常能在半場力保不失。在4強對陣國際米蘭時，雖然開賽早段失球，但仍能迅速調整，並在上半場追成平手，最終更在互射12碼後晉級。早前對祖雲達斯時，亦成功在半場以0:0守和對手，反映出博洛尼亞的韌性，下半場才是決勝時機。馬高

