英超 | 暫別沙拿內亂平息 紅軍齊心灑熱「血」

波盤王
更新時間：07:00 2025-12-20 HKT
發佈時間：07:00 2025-12-20 HKT

利物浦總算暫時解決內憂，可以專心應戰，而且兩連勝對士氣回升大有幫助。該隊有逐漸回勇的中場域斯穿針引線下，勢於今晚英超力克錯誤頻生的熱刺，讓球主客和開出客隊讓一球的「客勝」十分值博。加利李爾

Now621、611台周日凌晨1:30直播
 

域斯逐漸適應英超

客軍利物浦雖然經歷穆罕默德沙拿引起的內亂，不過除着這位埃及國腳已到國家隊報到，無論之前的問題有否徹底解決，至少球隊此時可有一段寧靜日子。事實上，利物浦在沙拿沒有出任正選的賽事收穫3勝2和，對上兩場各賽亦告全勝，足證紅軍並非一人球隊。尤其進攻中場域斯逐漸適應英超，在上場2:0擊敗白禮頓一役時，這位只有1.75米的德國國腳竟能作出8次成功地面爭奪成全場並列最多，足證其在攔截硬朗的英超中，已掌握發揮應有實力的竅門。

主隊熱刺上輪作客0:3敗走下游的諾定咸森林，全場只有6次射門，表現令人失望。再者，熱刺今季因失誤引致被對手攻門20次屬英超最多，而因失誤引致失球6次則屬英超並列第4多，中場及後防都犯錯頻頻，實難信賴。預料客隊可以把握對手失誤贏只少兩球，讓球主客和開出客隊讓一球的「客勝」值得一試。

加利李爾推介
讓球主客和 [-1]  客勝

