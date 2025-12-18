意超盃｜A米遇強越強 勝仗手到「拿」來

足智彩球賽編號：FB1239

拿玻里 VS AC米蘭

香港時間周五凌晨3:00開賽

推介：讓球 [0] 客勝

AC米蘭的比利時翼衛沙利麥卡斯今季大熟大勇，從邊路到中路皆能跟隊友完美配合，進攻上交出2入球和3次助攻，防守同樣出色，助球隊現時在意甲穩居次席。紅黑軍季內更有遇強越強之姿，今季面對強隊表現極為出色，今晚在沙特中立場舉行的意大利超級盃4強「作客」對近期表現大幅走樣的拿玻里，難尋敗理，讓球平手盤「客勝」別無他選。

今季AC米蘭的陣容中，沙利麥卡斯的全面性使其成為不可或缺的一員。這名26歲右翼衛在進攻端的創造力尤其突出，至今已交出3個助攻，並且完成了23次成功傳入對手禁區的傳球，顯示其製造威脅的能力。除了進攻，他的防守貢獻同樣驚人。今季他已造出83次剷球和41次搶斷，防守參與度極高。從活動熱圖可見，其覆蓋範圍廣泛，不僅在邊路高速走動，亦會移入中路參與組織，其比賽參與度在聯賽中高踞第8位，證明他是球隊攻防兩端的核心樞紐，是球隊成績穩定的一大關鍵。

A米專剋頂級對手

A米今季展現出遇強越強的特質，今季面對聯賽排名前列的強隊時，表現極為出色。在聯賽首循環對拿玻里、羅馬和國際米蘭的比賽中，全取9分，全勝的驕人戰績，盡顯強隊殺手的本色。在這3場硬仗中，他們僅失1球，更是來自一球12碼，可見其防線在面對頂級攻擊線時的穩固程度。AC米蘭在高強度的比賽中，球員的專注度和戰術執行力都會提升至更高層次，今仗面對陣容不整的拿玻里，心理優勢極為明顯。

相對於A米上場3:2反勝拖連奴中盡顯韌性和逆境反勝的能力與信心，那邊廂拿玻里卻正處於低谷，近期遭遇2連敗且一球未入，狀態堪憂。屋漏偏逢連夜雨，球隊的困境與中場人手短缺有直接關係，核心悍將安古沙的受傷對球隊的中場掃蕩能力帶來致命打擊，加上盧博卡等其他中場球員亦受傷患困擾，導致球隊攻守體系幾近癱瘓，難以與狀態正佳的AC米蘭抗衡。馬高