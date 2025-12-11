Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

歐霸｜對攻格局已成 貝迪斯「大」有可為

波盤王
更新時間：08:00 2025-12-11 HKT
發佈時間：08:00 2025-12-11 HKT

足智彩球賽編號：FB0946
薩格勒布戴拿模 VS 貝迪斯
Now638台周五凌晨1:45直播
推介：入球大細 [2.5] 大

貝迪斯近期狀態大勇，近9場作客出征未嘗一敗，錄5勝4和的佳績，其中更有7次單場攻入2球或以上。前鋒古曹靴南迪斯迅速融入，今季已攻入5球，把握力極強。然而，貝迪斯同時在近5場中只有一次保不失而共失7球，上仗對巴塞5度被破門，防線非穩，攻強守弱的特性，面對踢法進取的主薩格勒布戴拿模，入球大細2.5球「大」盤相當值捧。

貝迪斯在今季歐霸盃表現穩定，3勝2和的成績，在36隊中穩居第6。除了古曹靴南迪斯外，安東尼馬菲奧斯和艾沙蘇利令球隊有多個進攻點，兩人今季分別貢獻4個及3個入球。不過，貝迪斯的防守卻是一大隱憂，近9場作客比賽中，多達8場未能保持清白之身，今仗更有後防主力比利連因傷缺陣，更添隱憂。

薩格勒布戴拿模雖然近況未如理想，在歐霸盃已錄2連敗，但在主場出擊，必定會以主動進攻的姿態爭取勝利。面對薩格勒布的進取踢法，貝迪斯的防線將面臨極大考驗，失球風險甚高。綜合兩隊的攻防數據及戰術風格，預料今場將會是一場大手交易的入球騷，入球「大」絕對值博。馬高

