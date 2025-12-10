Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

歐聯｜科頓殺得性起 曼城大得有「里」

波盤王
更新時間：07:00 2025-12-10 HKT
發佈時間：07:00 2025-12-10 HKT

足智彩球賽編號：FB0908
皇家馬德里 VS 曼城
Now643台周四凌晨4:00直播
推介：入球大細 [3.5] 大

曼城有近期狀態火熱的英格蘭球星菲爾科頓，在近3場英超射入5球下自然成為焦點。加上藍月近況大開大合，入得又失得，包括5:4險勝富咸。今晚歐聯作客後防傷兵嚴重的皇家馬德里，此消彼長下，今仗有望上演入球大戰，入球大細3.5球「大」值得留意。

哥迪奧拿的曼城今季延續進攻足球風格，15場英超已入35球，火力冠絕群雄。艾寧夏蘭特以15球領跑射手榜，科頓亦有6球進帳，攻擊點多令對手防不勝防。近期比賽包括5:4擊敗富咸、3:2力克列斯聯及3:0勝新特蘭，顯示球隊破門能力驚人。然而防線隱憂仍存，15場失16球，其中近3戰失6球，上輪歐聯更0:2不敵利華古遜。今場要作客面對皇馬，防線恐難保持零失球。

科頓能傳善射

中場科頓被譽為曼城太子，近3場英超正選合共射入5球，狀態回勇。今季英超13次上陣錄得6球2助攻，射門轉化率頗高，並具備推進及傳球能力，傳球成功率逾84%，成功盤帶達37次，顯示其進攻組織核心地位。他靈活走位、精準射術及與隊友的配合，將是皇馬防線的最大威脅。

皇馬防線殘缺不全

主隊皇馬則近期表現平平，近七場僅贏兩場，剛在西甲主場0:2不敵切爾達。更嚴重的是後防傷病潮，包括艾達米列達奧等主力缺陣，防線殘缺不全。面對曼城由科頓和夏蘭特領銜的鋒線，防守壓力極大。科頓的狀態將成為比賽走向的關鍵，今仗極可能演變成一場入球盛宴。馬高

