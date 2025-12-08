Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

意甲｜普利錫復出 A米作客無甩「拖」

波盤王
足智彩球賽編號：FB0791
拖連奴 VS AC米蘭
Now638台周二凌晨3:45直播
推介：讓球 [-0.5/-1] 客勝

矢志重奪榜首席位的AC米蘭，遠征搶分甚有把握。在鋒線有基斯甸普利錫猛虎出柙下，有力於今晚意甲作客走勢極頹的拖連奴繼續奏捷，讓球開出客隊讓半球/一球亦無有怕，「客勝」可放心捧。

意甲二哥AC米蘭今季並無歐戰包袱，專心聯賽果然馬上回復穩定，本輪前更高踞榜首，惟同市宿敵國際米蘭剛周六主場4:0大炒科木，在多賽一場下以兩分領先，故A米今場必以全取3分為目標，爭勝決心毋庸置疑。而紅黑軍今季意甲6場作客獲3勝3和不敗，此期間只失3球屬聯賽並列最少，可見遠征表現十分硬淨。

除防守穩健，A米鋒線更迎來好消息，皆因基斯甸普利錫在上場意大利盃已告復出。這位美國國腳今季腳風頗順，與翼鋒拉菲爾利亞奧在今季聯賽各自攻入5球，並列球隊頭號射手，合共佔A米今季意甲超過一半的入球。這對教練艾歷基心目中的首選組合，季初因傷患輪流缺陣，但普利錫上場意大利盃的回歸，意味着米蘭能再次派出最具威脅的前線，尤其當利亞奧吸引防守球員注意力時，普利錫往往能把握空檔完成致命一擊，有這對鋒線孖賽互補不足，對付近5場只得3和2負的拖連奴綽綽有餘。讓球開出客隊讓半球/一球亦不嫌多，「客勝」穩開。加利李爾

