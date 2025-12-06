Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

意甲 | 超級後備作後手 國米硬闖科木夠贏

波盤王
更新時間：07:00 2025-12-06 HKT
發佈時間：07:00 2025-12-06 HKT

意甲今夜由國際米蘭主場迎戰「神奇球隊」科木的大戰，儘管客軍近況大勇，創下12場不敗的球會最佳紀錄，但國際米蘭在整體實力、近況還是板凳深度上，仍稍佔優。 預計戰情緊湊，勝負關鍵或落在後備奇兵、前鋒安治邦尼身上， 這名「意甲最佳後備殺手」有望成為破局主角，帶領國米小勝一球。讓球主客和[-1]「和」值得推介。

科木今季表現令人眼前一亮，在少帥法比加斯帶領下，創下球會史上最佳的12場意甲開季不敗紀錄，一度攀升至與國米僅差3分的位置。 然而，衛冕冠軍國米狀態同樣銳不可當，在近16場各賽中豪取13勝，在主場聖西路更連贏4場，氣勢極強。科木最大的隱憂在於其作客表現，近5場聯賽作客僅錄得2和3負，作客戰力明顯打折。 國米憑藉穩定的主場強勢，面對近期「客場蟲」表現的科木，預計能以一球小勝，全取三分。

意甲最佳後備殺手可奠勝局

今場的勝負關鍵很可能落在國際米蘭的22歲法國前鋒安治邦尼身上，這位被譽為「意甲最佳後備殺手」的新星，今季雖然多為後備，卻展現出驚人效率，在本季僅上陣411分鐘便攻入4球，平均約100分鐘便有一個入球，而且在他有「士哥」的比賽中，國米悉數獲勝。

他的前教練伊亞基尼對邦尼讚不絕口，稱其為「擁有天生的入球觸覺」，具備成為「冠軍級球員」的心態。 邦尼的速度、身體質素和一對一能力都極具威脅。 在一場預計會陷入膠著的賽事，高效的後備奇兵，往往就是能夠改變戰局、為球隊奠定勝利的關鍵人物。

星島推介

讓球主客和[-1]「和」
國際米蘭 2:1 科木
Now 638台周日凌晨1:00直播

