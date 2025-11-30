Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超｜齊挫歐洲豪門平分秋色 車路士有力「和」

更新時間：07:00 2025-11-30 HKT
發佈時間：07:00 2025-11-30 HKT

足智彩球賽編號：FB0384
車路士 VS 阿仙奴
推介：主客和和

車路士表現正拾級而上，加上剛擊敗歐洲豪門，過程中更見眾將潛質終於展現，實力深不見底。該隊有態度積極的中場安素費南迪斯作全方位貢獻，勢於今晚英超榜首大戰主場跟同樣走勢凌厲的阿仙奴周旋到底，主客和的「和」分頭十足，實屬扒冷佳品。

主隊車路士賽前排英超第2，近6場收穫5勝1和的不敗走勢，此期間的首3仗對弱旅如狼隊及卡拉巴克都要失分別3球及2球，但近3場則全部零封對手，可見自踏入季中起，球隊逐漸擺脫後防不穩及水準飄忽的陋習之餘，表現更一場比一場進步。

車路士士氣亦肯定十分高漲，皆因剛周三主場3球大炒歐洲豪門兼死敵巴塞隆拿，雖然對手自上半場末段已打少一人，但藍獅在開賽頭21分鐘內已有兩記入球因越位而被VAR否決，可見的確佔盡形勢。再加上藍獅翼鋒艾斯達華奧在此場未來新星對決中，以一記個人表演式入球完勝拉明那馬，足證小將潛質已開始兌現。

安素貢獻全面

不過車路士要在今場榜首大戰中成功搶分，中場安素費南迪斯表現至關重要。這位24歲的隊長對球隊貢獻非常全面，除對上兩場收穫入球助攻各一外，上周聯賽藍獅作客2:0擊敗般尼一役，第一個入球正正是安素衝入禁區引開對方守衛注意力，讓隊友柏度尼圖可以在無人看管下頂入，可見這位阿根廷國腳對球隊的貢獻難以量化。

槍手箭頭狀態未明

而作客的榜首球隊阿仙奴近況亦是銳不可當，近5場4勝一和狂省14球，剛周三歐聯亦以3:1擊敗同屬歐洲豪門的拜仁慕尼黑。然而槍手的箭頭約基利斯及夏維斯雖有機會復出，但分別養傷1個及3個月時間非短，狀態或要數場才夠操起，若今場臨危受命或效果成疑。預料兩軍今場難分高下，主客和的「和」有3.15倍，不妨冷敲。加利李爾

