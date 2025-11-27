Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

歐霸｜森林回穩成「模」範 主隊-3照去馬

波盤王
更新時間：19:00 2025-11-27 HKT
發佈時間：19:00 2025-11-27 HKT

足智彩球賽編號：FB0225
諾定咸森林 VS 馬模
Now 643台周五凌晨4:00直播
推介：讓球主客和 [-3] 主勝

諾定咸森林出戰歐洲賽仍能顯示實力，加上連場勇挫強敵信心爆棚，氣勢更是一時無兩。該隊有中場靈魂基比斯韋特穿針引線兼跑動搭救，今晚歐霸面對作客英倫三島例牌腳軟的馬模絕對是格食格，理應看高一線，讓球主客和開出主隊讓3球亦無有怕，「主勝」絕對值博。

英超代表的主隊諾定咸森林，賽前排歐霸第24位，不過近兩場歐霸錄得1勝1和，包括主場2:0擊敗葡超勁旅波圖，足證其戰力即使在歐洲賽亦不容小覷。近況上，森林季初經歷兩度易帥後，在新帥戴治麾下已漸見穩健，對上4場各賽已錄2勝2和不敗，包括剛輪聯賽作客3:0大破衛冕的利物浦及主場2:2賽和曼聯，可見球隊面對勁敵亦不落下風。

森林的攻勢核心非基比斯韋特莫屬，這位英格蘭中場近仗表現大熟大勇，無論在擊敗利物浦、波圖及賽和曼聯的大賽中，都有貢獻入球，除證明近6場各賽共入4球的勇態外，於關鍵時刻有力挺身而出才最難能可貴。

基比斯韋特對球隊最大的貢獻，在於其驚人的覆蓋範圍和比賽態度，正如他在擊敗利物浦後所言：「我的比賽就是不斷地跑，嘗試為球隊注入能量。」正是基比斯韋特這種永不言倦的拼搏精神，讓他成為森林最可靠的發電機。

至於馬模方面，聯賽最終只排第6位，創近16年第2低的紀錄，加上瑞超球季已在月初完結，意味着球隊已有18日未有正式比賽，實力狀態皆成疑問。再者，馬模在歐霸聯賽階段4戰僅得1和3負，上仗更主場0:1不敵趁拿典奈高斯，連希臘球隊都不敵，更遑論要作客挑戰財大氣粗的英超球隊，再加上球隊近11次面對英格蘭球隊輸足9次的陰影，今場只能輸少當贏。讓球主客和開出主隊讓3球亦不嫌多，一於富貴險中求，直取「主勝」。加利李爾

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
宏福苑五級火‧持續更新｜83死逾70傷 料早上9點前完成全部7幢爆破救援
突發
5小時前
海俊傑太太莫家慈離世 丈夫曾深夜拍片嚎哭望救愛妻 獲郭富城等人籌近80萬解困｜獨家
海俊傑太太莫家慈離世 丈夫曾深夜拍片嚎哭望救愛妻 獲郭富城等人籌近80萬解困｜獨家
影視圈
6小時前
大埔宏福苑五級火｜增至75死逾70傷 梯間發現生還者 醫管局一員工失聯
02:24
大埔宏福苑五級火｜增至75死逾70傷 梯間發現生還者 醫管局一員工失聯
突發
6小時前
大埔宏福苑五級火｜全身燻黑消防員忍手唔願拎飲品「留俾市民」 義工追住遞水：你哋係最值得去攞
大埔宏福苑五級火｜義工見全身燻黑消防員 忍手唔好意思拎飲品欲留俾居民 義工追住遞水：你哋係最值得去攞
生活百科
12小時前
大埔宏福苑五級火丨MIRROR宣布不出席MAMA頒獎禮 傳周潤發楊紫瓊不參加
01:51
大埔宏福苑五級火丨MIRROR宣布不出席MAMA頒獎禮 傳周潤發楊紫瓊不參加
影視圈
5小時前
大埔宏福苑五級火｜張栢芝王嘉爾同捐100萬港元予災民  韓紅捐千萬人民幣：助同胞緩解困境
大埔宏福苑五級火｜張栢芝王嘉爾同捐100萬港元予災民  韓紅捐千萬人民幣：助同胞緩解困境
影視圈
8小時前
大埔宏福苑五級火｜逾百有心人帶物資助災民渡難關 網民讚善舉：最美的景色是人
突發
6小時前
大埔宏福苑五級火｜宏福苑財險賠償傳上限20億 人身傷亡責任無限次賠款 中國太平高層獨家回應
大埔宏福苑五級火｜宏福苑財險賠償傳上限20億 人身傷亡責任無限次賠款 中國太平高層獨家回應
股市
13小時前
大埔宏福苑五級火｜七仙羽準確講中火災？曾指今年災煞位在東北方 被指曾講中多地有地震
大埔宏福苑五級火｜七仙羽準確講中火災？曾指今年災煞位在東北方  被指曾講中多地有地震
影視圈
7小時前
大埔宏福苑五級火丨業主1年前搵《東張西望》投訴3.3億天價維修屋苑 揭「黑箱作業」驚天黑幕
02:08
大埔宏福苑五級火丨業主1年前搵《東張西望》投訴3.3億天價維修屋苑 揭「黑箱作業」驚天黑幕
影視圈
14小時前