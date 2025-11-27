歐霸｜森林回穩成「模」範 主隊-3照去馬

足智彩球賽編號：FB0225

諾定咸森林 VS 馬模

Now 643台周五凌晨4:00直播

推介：讓球主客和 [-3] 主勝

諾定咸森林出戰歐洲賽仍能顯示實力，加上連場勇挫強敵信心爆棚，氣勢更是一時無兩。該隊有中場靈魂基比斯韋特穿針引線兼跑動搭救，今晚歐霸面對作客英倫三島例牌腳軟的馬模絕對是格食格，理應看高一線，讓球主客和開出主隊讓3球亦無有怕，「主勝」絕對值博。

英超代表的主隊諾定咸森林，賽前排歐霸第24位，不過近兩場歐霸錄得1勝1和，包括主場2:0擊敗葡超勁旅波圖，足證其戰力即使在歐洲賽亦不容小覷。近況上，森林季初經歷兩度易帥後，在新帥戴治麾下已漸見穩健，對上4場各賽已錄2勝2和不敗，包括剛輪聯賽作客3:0大破衛冕的利物浦及主場2:2賽和曼聯，可見球隊面對勁敵亦不落下風。

森林的攻勢核心非基比斯韋特莫屬，這位英格蘭中場近仗表現大熟大勇，無論在擊敗利物浦、波圖及賽和曼聯的大賽中，都有貢獻入球，除證明近6場各賽共入4球的勇態外，於關鍵時刻有力挺身而出才最難能可貴。

基比斯韋特對球隊最大的貢獻，在於其驚人的覆蓋範圍和比賽態度，正如他在擊敗利物浦後所言：「我的比賽就是不斷地跑，嘗試為球隊注入能量。」正是基比斯韋特這種永不言倦的拼搏精神，讓他成為森林最可靠的發電機。

至於馬模方面，聯賽最終只排第6位，創近16年第2低的紀錄，加上瑞超球季已在月初完結，意味着球隊已有18日未有正式比賽，實力狀態皆成疑問。再者，馬模在歐霸聯賽階段4戰僅得1和3負，上仗更主場0:1不敵趁拿典奈高斯，連希臘球隊都不敵，更遑論要作客挑戰財大氣粗的英超球隊，再加上球隊近11次面對英格蘭球隊輸足9次的陰影，今場只能輸少當贏。讓球主客和開出主隊讓3球亦不嫌多，一於富貴險中求，直取「主勝」。加利李爾