歐聯｜將「士」用命 賓菲加客勝穩陣

足智彩球賽編號：FB0162

阿積士 VS 賓菲加

Now643台周三凌晨1:45直播

推介：主客和客勝

葡超勁旅賓菲加近期狀態穩定，整體表現堅韌。球隊攻守兩端發揮均衡，6場比賽中總共攻入15球，而穩固的防線更有多達4次成功零封對手，實力不容小覷。今夏由西維爾轉投的翼鋒盧基巴基奧，至今已在各項賽事中貢獻了1個入球和4次助攻，可助球隊作客全取3分，主客和取客勝。

賓菲加近6場各項賽事取得3勝2和1負，期間僅失3球防守固若金湯，而歐聯面對強敵時展現不俗抗壓性，包括主場對利華古遜及作客車路士均只僅敗0:1，讓他們在此次對碰中佔據心理優勢。特別留意盧基巴基奧加盟賓菲加後大大增強了球隊的側擊力，自加盟後迅速融入球隊，今季已在各賽貢獻1個入球和4次助攻。然而其影響力不止於個人數據，他的跑動和牽制能力為隊友創造了更多進攻空間，令賓菲加的戰術更為立體。

反觀主隊阿積士近期陷入嚴重低潮，近6場比賽僅錄得1勝1和4負的劣績，期間總失球數高達15球，防線如同虛設。上仗聯賽更在主場以1:2不敵中下游球隊精英隊，士氣備受打擊。在攻不銳守不穩的困境下，阿積士要抵擋賓菲加的強勢來襲，恐怕是困難重重。馬高