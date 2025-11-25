歐聯｜巴塞火力全開 魯營劏「車」在望

足智彩球賽編號：FB0156

車路士 VS 巴塞隆拿

Now643台周三凌晨4:00直播

推介：讓球 [0] 客勝

西甲班霸巴塞隆拿挾著雷霆萬鈞之勢，進攻火力冠絕歐洲，其中場新星費明盧比斯的崛起更為進攻體系注入無窮活力。今晚深夜歐聯分組賽作客挑戰英超的車路士時，勢必多點開花並凱旋而歸，平手盤取「客勝」。

巴塞隆拿近期的表現只能用賞心悅目來形容，再次向全歐洲展示了何謂華麗進攻足球，在過去的6場各項賽事中，巴塞的比賽總共出現了高達29個入球，平均每場接近5球，而其中大部分入球都來自巴塞自身。上輪聯賽在重開的魯營主場迎戰畢爾包，球隊便以4:0大勝宣告強勢回歸，陣中皇牌射手羅拔利雲度夫斯基、費蘭托利斯和費明盧比斯分別取得入球，展示了球隊多點開花的恐怖攻擊力。

在柏迪和加維兩大中場天才因傷缺陣期間，年僅22歲的費明盧比斯臨危受命，挺身而出，成為了今季巴塞隆拿中場最大的驚喜。這位出自拉瑪西亞的年輕小將，在今屆歐聯已交出3個入球和2次助攻，表現尤為矚目，無論是後上插入攻門，還是串連中前場的攻勢，都處理得有板有眼，儼然成為了球隊中場的新引擎。

藍獅防線天殘地缺

主隊車路士雖然近期戰績尚可，但防線傷兵潮令實力大打折扣，除主力高爾彭馬繼續倦勤外，中堅高維爾和中場羅美奧拉維亞長期因傷缺陣，對防守體系造成了結構性的破壞。從歐聯分組賽被阿塞拜疆球隊卡拉巴克逼和2:2一役可見，藍軍的防線在壓力下容易犯錯。面對擁有拉明耶馬、拉芬拿及利雲度夫斯基等頂級攻擊手的巴塞隆拿，要在90分鐘內力保不失，幾乎是不可能的任務。讓球只開出平手盤，當然直取「客勝」。馬高