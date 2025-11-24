意甲｜科木破敵有「法」 一於捧「客勝」

足智彩球賽編號：FB9960

拖連奴 VS 科木

Now 638台周二凌晨1:30直播

推介：讓球 [0/-0.5] 客勝

科木今季在法比加斯的帶領下，展現驚人防守力，開季至今11場聯賽僅1敗，失球數更是聯賽第2少，今場作客戰績有虛火的拖連奴，有力坐和望贏，今仗讓球盤客讓平手/半球「客勝」值得冷敲。

科木是今季意甲的最大驚喜，在名將法比加斯領軍下，他們開季11輪聯賽只在第2輪不敵博洛尼亞，其後一直保持不敗，韌性之強令人咋舌。球隊的成功基石源於其近乎滴水不漏的防守，失球數僅比羅馬多，堪稱聯賽頂級水平。數據上，科木的比賽多為低比分的拉鋸戰，11場比賽中竟有多達9場的總入球數少於3球，可見其戰術紀律性極高。雖然科木和波甚多，但近期接連將勁旅祖雲達斯及維羅納斬於馬下，證明球隊在穩守突擊的體系下，具備一劍封喉的取勝能力。加上他們近4場作客聯賽未嘗敗績，作客戰鬥力有保證，今仗力足反客為主。

主隊拖連奴雖然錄得6場不敗，近況看似不俗，但最近兩場主場比賽的預期入球值皆低於對手，意味賽果帶有幸運成分，戰績存在虛火。

此外，球隊近8主場有多達6場未能保住清白之身，防線並非穩如泰山，面對以穩固防守見稱、反擊效率甚高的科木，拖連奴的攻擊線要撕破對方密集防守的難度極高，同時亦要提防被客軍突擊得手。馬高

