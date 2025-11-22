英超｜森林谷底反彈 「客勝」必獲「利」

足智彩球賽編號：FB9890

利物浦 VS 諾定咸森林

Now 621、611今晚11:00直播

推介：讓球 [+1/+1.5] 客勝

諾定咸森林請來季內第3位領隊戴治接手後，近期戰績終於止跌回升，上任5仗合共錄得2勝2和1負，近期起用科特迪瓦中場伊巴謙辛加尼不但令中場掃蕩力提升，其後上攻門能力增加，令手段更豐富，今晚作客攻力回落的利物浦，有機會能創造驚喜，讓球盤受讓一球/球半「客勝」穩執。

上季打出近30年來最佳成績的諾定咸森林今季出現內亂，先後解僱紐奴和普斯迪高古兩名領隊，直至請來跟紐奴同樣重視防守的前愛華頓領隊戴治接手後，球員漸見回復上季水準。戴治帶隊首仗即在歐霸盃旗開得勝，以2:0擊敗今季未逢敗績的葡超榜首球隊波圖，除因為球員在質素上有明顯優勢之外，其重視長傳的簡單打法似乎更符合森林本身較粗枝大葉的風格。森林上仗在英超以3:1擊敗列斯聯，更取得新領隊麾下的首場聯賽勝利，合共5場共錄得2勝2和1負，期間攻入7球而僅失5球，尤其在防守方面，更重現上季的穩健。

科特迪瓦中場伊巴謙辛加尼在近兩戰擔任正選，跟艾利洛安達臣和基比斯韋特組成新中場組合，令球隊在攻守兩階段都更見穩定，這名身體條件優厚提升了森林中場的掃蕩力之餘，其後上攻門更不時取得奇效，上場對列斯聯時，後上殺入禁區，為森林射入扳平一球，吹響反勝號角，最終由3名中場各入一粒完成一場士氣大振的反勝。這條攻守兼備的中場線，足以跟利物浦抗衡。

紅軍狀態依然成疑

利物浦上場被曼城以3:0技術性擊倒，近5場僅錄得2勝3負，在這5戰中，紅軍僅入5球，在進攻方面仍然表現平平，全隊場均射門中目標最多一人已是後備的費特歷高基艾沙，全隊目前的狀態仍然處低位，縱在主場亦難有大勝森林的把握。馬高