年內執第5間！蜜雪冰城現結業潮？旺角兆萬地舖退租 近年開店策略大洗牌...

內地知名連鎖茶飲品牌「蜜雪冰城」進駐香港市場將近三年，近期卻傳出部分門市陸續停業的消息。據悉，位於旺角核心地段的兆萬中心地下舖位近日已經退租。該舖位建築面積大約為824平方呎，根據早前報道，該品牌是在2024年以大約每月19萬港元的價格租用，折合每平方呎租金約231元。

蜜雪冰城水土不服？旺角兆萬店結業 年內第五間

內地知名連鎖茶飲品牌「蜜雪冰城」進駐香港市場將近三年，近期卻傳出部分門市陸續停業的消息。據悉，位於旺角核心地段的兆萬中心地下舖位近日已經退租。（資料圖片，圖為銀行中心店)

蜜雪冰城位於旺角西洋菜南街1N號兆萬中心地下（G03至G04號舖）的分店近日已經退租結業。舖位建築面積約為824平方呎，品牌於2024年以每月19萬港元承租，平均每平方呎租金達231元。翻查物業資料，該舖位在過去4年間主要依賴短期租約維持，進駐的商戶包括電話配件店，其次亦有零食店及時裝店等。 計及兆萬中心店結業，蜜雪冰城於今年內已有5間分店關閉，當中包括尖沙咀彌敦道店、元朗、沙田石門及荃灣如心廣場等地區。

開店策略大洗牌 轉戰大埔等民生區

回顧蜜雪冰城於2023年底正式踏足香港後，首10個月便迅速連開8家門市，甚至在旺角區曾出現兩間分店相距僅300米的密集佈局。目前，品牌在港的營運分店數量為7家，其中最新開幕的據點位於大埔昌運中心，似乎品牌的展店策略似乎正在轉型，逐步從核心旺區轉向服務民生社區。

成本居高不下？ 賣3.2萬杯檸檬水方夠交租

若以剛退租的兆萬中心地舖為例，其每月租金高達19萬元。假設單靠售價為9港元的招牌檸檬水來支付舖租，經粗略推算，該店每個月必須賣出超過21,111杯（約2.1萬杯）檸檬水，才能勉強覆蓋沉重的租金開支，可見在傳統旺區經營的成本門檻極高。

資料來源: 全港店舖執笠結業消息 關注組

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