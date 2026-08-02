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尖沙咀The ONE酒樓同場廝殺！網民比拼3店$7特價點心：幾蚊貨仔可以狂encore

飲食
更新時間：11:00 2026-08-02 HKT
發佈時間：11:00 2026-08-02 HKT

早前，尖沙咀The ONE商場內的三間酒樓掀起一場點心「劈價戰」。同場的「凱薈」、「潮．囍薈」及「煌府婚宴專門店」分別推出特價優惠，食客低至$7即可享用各式傳統點心。近日，有網民親身前往上述三間酒樓試食並點評各款食物質素，大讚整體而言「性價比都幾高」。

3大酒樓同場廝殺！網民實試尖沙咀The ONE $7特價點心 

這場罕見的餐飲大戰涉及商場內多間中式酒樓，包括位於12樓的「潮．囍薈」、13樓的「煌府婚宴專門店」及17樓的「凱薈」。三間酒樓不約而同地推出劃一價$7、$8、$9的超平價點心優惠，部分優惠甚至打破常規，在週末及假日維持同等收費，成功在商場內引發排隊人潮。

早前報道：尖沙咀 The ONE商場酒樓互捲！稻香/凱薈/煌府齊推$7點心掀「劈價戰」

稻香人流最旺 入座需輪候約一小時

為了評估食物質素，有網民親自到場試食。他指出，各酒樓的茶位收費大約介乎$17至$20之間。當中以稻香集團旗下的「潮．囍薈」的點心款式最多，人流亦最為暢旺，需要輪候約一小時方能獲安排入座。

或許因客量龐大，酒樓在點餐後需等候大約半小時才能陸續上菜。該名網民評價道，雖然部分煎炸食物上桌時已經變冷，但只需花費數元就能吃到鮑魚燒賣、鳳爪、灌湯餃及黑刺榴槤冰皮糯米糍等食品，絕對值得一再加單「可以狂encore」。

網民批點心份量縮水：條腸粉仲細過筷子

網民亦點評了「凱薈」及「煌府」另外兩間酒樓。他認為「凱薈」的環境較為光猛，還能觀賞到部分海景，，不過出餐速度相對較慢，且點心的份量有縮小跡象，更形容腸粉「比筷子還要幼」。縱然如此，他亦讚賞該店的蛋散炸得香脆，品質符合其定價。至於「煌府」，他坦言其點心菜單是三間之中最缺乏吸引力的，給他一種誠意不足的感覺，因此最終打消了進內光顧的念頭。

資料來源：flow000flow＠Threads

同場加映：10年資歷不敵酒樓預製菜！點心師傅苦呻遭「淘汰」 網民指引2大出路...

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