10年資歷不敵酒樓預製菜！點心師傅苦呻遭「淘汰」 網民指引2大出路...

近年餐飲業為節省營運成本，逐漸引入預製菜式。一名擁有10年資歷的點心師傅，因任職的酒樓改用預製點心而面臨失業，並對傳統手藝的前景感到十分徬徨，遂發文求助網民，急問究竟現時香港還有哪一間酒樓願意聘請傳統點心師傅。

酒樓全面轉用預製菜 點心師傅10年手藝無奈被炒

一名擁有10年資歷的點心師傅，因任職的酒樓改用預製點心而面臨失業，遂發文求助網民

該名點心師傅在Facebook群組中大吐苦水，表示自己入行已有十年，一直在本地一間酒樓擔任點心師傅。惟近年酒樓為了縮減開支，決定全面改用由內地運港的預製點心，僅需翻熱即可奉客，他因此在預製菜洪流下無奈被淘汰。

面對突如其來的失業，他感到十分徬徨，並慨嘆不知本地還有哪一間酒樓願意聘請點心師傅。目前，帖主正急於尋找新工作，他坦言自己的薪酬期望並不苛刻，「要求唔高，只係（月薪）25,000就可以啦」。

網民嘆預製菜氾濫 指引轉行或出國2大出路

帖文引發不少人感嘆現時市面上預製菜的氾濫，甚至質疑標榜「手工製作」的食肆是否屬實。雖然有熱心網民提供襟江酒家、蓮香樓等少數仍堅持不用預製菜的傳統茶樓名單供帖主參考，但綜合網民的意見，多數人為帖主指引了兩大出路。

第一大出路是轉行或轉型。有網民建議帖主順應潮流，「加入佢哋做預製菜」，例如在食品工場發揮所長；也有人提出比較務實的短期方案，建議他先「考個保安牌」以求暫時有工作。第二大出路則是去外國發展。許多網民建議他轉戰海外，因具備傳統手藝的點心師傅在外國市場「係寶嚟㗎」，若選擇移民，不但「大把人爭住請」，甚至形容「落地即刻有工開」，長期處於缺人狀態。

資料來源：裁員炒人消息關注組