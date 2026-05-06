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精品麵包店疑用「預製」蛋液？港人震驚「以為材料新鮮」 網民3點反稱：好普遍㗎咋

生活百科
更新時間：18:30 2026-05-06 HKT
發佈時間：18:30 2026-05-06 HKT

近年，有關預製菜或預製食材的議題不時引起市民關注，除了一般餐廳，最近有港人發現一間高檔手工麵包店，疑似使用由內地廠商供應的「鮮蛋液」，坦言對此感震驚：「連蛋液都有預製」。帖文引起網民熱議，有網民質疑樓主說法：「你又知啲鮮蛋液係佢哋嘅？」也有自稱從事飲食業的網民以3點解釋，此做法為業界常見，「唔代表唔好嘅」。

精品手工麵包店疑用「預製」蛋液？港人震驚「仲以為材料新鮮」

近年有部分食肆為節省人手及成本轉用「預製菜」，惟不少人憂慮預製菜的食用安全，對其抱持觀望態度。近日有港人於網上發文，稱有精品麵包店附近擺放內地廠商供應的「鮮蛋液」紙箱，疑似出品使用預製「鮮蛋液」。樓主表示以往多次光顧該麵包店，認為其招牌蛋撻味道出色，惟店方選用「鮮蛋液」令他感失望，「仲以為材料新鮮，連蛋液都有預製」。

從樓主帖文照片可見，鮮蛋液為內地江蘇天成科技集團的「天晟牧園」出品，集團始建於1983年，以飼料生產、種禽繁育、現代化蛋雞養殖、品牌蛋銷售、蛋品深加工等為主，目前擁有兩座國家標準化蛋雞養殖示範場。從官網顯示提供全蛋液、蛋白液、蛋黃液等與蛋類相關產品，採用5組閥陣實現生產的全自動化流程，中央控制系統全程監控，CIP在線清洗系統能自動噴淋、清洗和消毒，保證生產連續性的前提下做達至無菌生產。

自稱從事飲食業網民3點解釋：好普遍㗎咋

對於有人批評麵包店使用「預製」蛋液，不少網民及自稱從事飲食業人士留言反駁，甚至從三方面解釋此做法為業界常見，表示蛋液經巴士德消毒較衞生及安全，「降低食物中毒風險」，其次能避免打蛋過程中跌入蛋殼或其他雜質，第三能控制人手安排及時間成本，「做baking一日要搞好多嘢，除非有專門人手，否則真係冇乜時間咁打」，直言不止麵包店，部份西餅店、酒店廚房、中央廚房亦有此做法，「已經用咗20幾年甚至更耐」。

有網民指出，業務用蛋液多被稱為「標準化食材」，並非預製品，「如蛋液都叫預製，咁洋蔥粒、急凍切件牛扒、急凍薯條都係預製啦」、「行外人看行內人，明明大把酒店都係用蛋液」、「個蛋撻就話預製姐，原材料嚟㗎咋，牛油使唔使新鮮打俾你？」。有網民透露不乏連鎖或大型餅店均選用蛋液，「唔代表唔好嘅，質素均一」，惟有人對生產地及運輸過程有所擔憂，「重點係運輸過程是否冷鏈」、「好多西餐廳都係用蛋液，不過有歐洲牌子賣」。

同時，有網友質疑樓主說法真偽，認為單從照片無從得知是否該麵包店所用，「你又知啲鮮蛋液係佢哋嘅？」、「嗰度咁多間餐廳，點確認係呢間？」。

《星島頭條》就此事件曾聯絡涉事麵包店，惟截稿前未獲回覆。

文:RY

資料及圖片來源:Threads

延伸閱讀：何文田麵包店陷「預製包」風波 拍製作片直線反擊？網民唔收貨 店方千字文回應......

 

 

 

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