大家樂晚市雙重優惠！$49厚切豬扒鐵板餐/$59原個冬瓜盅套餐 網民驚喜：唔食對唔住自己

大家樂最新推出令人難以抗拒的晚市限時著數優惠組合！由即日起，顧客只需以極具競爭力的驚喜價$49，即可享用熱騰騰的惹味鐵板餐；或以$59超值早鳥價品嚐清甜滋補的原個冬瓜盅套餐，絕對是近期最具吸引力的餐飲推廣活動，完美滿足不同口味的需求！

大家樂8日限定驚喜 $49極致享受厚切大豬扒鐵板餐

由即日起，只需以極具競爭力的驚喜價$49，即可享用熱騰騰的惹味鐵板餐！

在香港的特色飲食文化中，鐵板餐一直佔有重要席位。大家樂深明食客對香濃熱辣美食的喜愛，今次特別帶來極具視覺與味覺雙重享受的皇牌鐵板餐。這款限時特價只需$49的超值套餐，主打份量十足的厚切大豬扒，精心煎至外層金黃香脆，內裡則完美鎖住豐富肉汁，確保肉質保持極致軟腍入味。

套餐更特別配以充滿夏威夷風情的特製菠蘿蝦串。酸甜開胃的烤菠蘿配上鮮嫩彈牙的蝦肉，完美平衡了豬扒的油脂感。當豐盛的美食放在燒至極熱的鐵板上，發出誘人無比的「咋咋」聲響時，濃郁的肉香與果香瞬間迎面撲鼻而來，絕對能讓食客食指大動。

晚市早鳥獨享 $59清甜滋補原個冬瓜盅套餐

顧客只需把握下午5時至6時的晚市早鳥時段光顧，即可以$59的震撼優惠價享用原個冬瓜盅套餐。

炎炎夏日，想要清熱消暑，最適合品嚐時令的清甜湯品。大家樂為照顧不同食客的養生與消暑需求，同步推出極具誠意的原個冬瓜盅套餐。顧客只需把握下午5時至6時的晚市早鳥時段光顧，即可以$59的震撼優惠價享用此滋潤佳餚。

原個冬瓜盅每一口湯底都散發出天然清甜、滋補養顏的風味，是夏日消暑解熱、補充水分的最佳餐飲選擇。此外，這個超值套餐更配備了鑊氣十足的珍珠帶子福建炒飯。炒飯的特製芡汁香濃惹味，濃郁的炒飯與清淡解渴的冬瓜盅形成絕佳的口味互補。

這次限時優惠一經公佈，迅速在各大社交平台及討論區引起廣大迴響。不少食客對人氣湯品回歸感到興奮，直呼「正bor 又有冬瓜盅」。對於定價極具競爭力的套餐，網民紛紛大讚「$49鐵板餐唔錯啵」，甚至形容優惠程度是「越嚟越平，唔食對唔住自己」。

大家樂限時優惠詳情

優惠推廣日期 ：即日起至8月6日

$49 鐵板餐供應時間 ：全線晚市時段供應

$59 冬瓜盅套餐供應時間 ：下午 5 點至 6 點（晚市早鳥優惠時段限定）

優惠套餐數量有限，售完即止。

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