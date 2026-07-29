富臨皇宮晚市3人餐激減！$268歎齊招牌脆皮燒雞與柚子蜜大蝦球 兼配野米炒飯

在節奏急促的都市生活中，高性價比且質素上乘的外賣套餐向來深受家庭顧客及上班族歡迎。其中，本地知名中菜食府富臨皇宮一直以提供優質地道的粵式佳餚見稱，其出品的燒味及海鮮小菜更廣受大眾消費者推崇。近日，富臨皇宮強勢推出令人矚目的「海陸三嚐」外賣自取優惠，將原價高達$398的豐盛套餐，大幅下調至網購專享價只需$268！這項買到即賺的推廣活動，讓食客以極具吸引力的超值價錢，一次過品嚐到海陸雙重的極致鮮味，絕對是近期不容錯過的美食著數。

富臨皇宮星級海陸佳餚 大蝦配招牌脆皮燒雞

富臨皇宮強勢推出「海陸三嚐」外賣自取優惠。

這款精心設計的「海陸三嚐」外賣自取套餐，精挑細選了三款人氣極高、口碑載道的中式佳餚，並對食材的配搭進行了適度延伸，全面滿足不同食客的味蕾需求。首先登場的是令人食指大動的「柚子蜜大蝦球」，經驗豐富的廚師將鮮嫩肥美、口感彈牙的大蝦輕輕炸至金黃酥脆，外層再均勻地裹上酸甜解膩的特製柚子蜜汁，清新的果香與海鮮的天然甜味完美交融，極具層次感且十分開胃。

緊接其後的是富臨皇宮的殿堂級經典名菜——「醬皇脆皮燒雞」（全隻）。這道招牌燒味名饌講求繁複的工序，嚴選優質鮮雞並以秘製濃郁醬汁醃製入味，經過精準火候精心烤製後，成功做到外皮香脆可口、雞肉嫩滑多汁、醬香醇厚濃郁。作為富臨的必食之選，絕對能為餐桌增添無限滋味。為了完美襯托上述兩大重量級主菜，套餐特別配備了一道「有機野米炒飯」。大廚以猛火快炒，確保飯粒炒得火候十足、粒粒分明，而有機野米的加入不僅清香不膩，更大大提升了菜式的健康元素與豐富的咀嚼口感。

整個「海陸三嚐」套餐的份量十足，極之適合2至3人共同分享。無論是溫馨的家庭晚飯、無飯主婦的加餸選擇，還是三五知己的週末朋友聚會，這個組合都顯得恰到好處且得體。加上外賣自取的模式方便快捷，讓都市人無需排隊等位，亦能在舒適的家中享受到酒樓級數的熱辣辣美食。

富臨皇宮「海陸三嚐」優惠

限時優惠價錢 ：網購專享價 $268（原價 $398）

豐盛套餐內容 ：柚子蜜大蝦球、醬皇脆皮燒雞（一隻）、有機野米炒飯

建議享用人數 ：2至3人

預訂及換領方式：顧客只需於網上選好屬意的取餐分店，以及合適的自取時間，即可輕鬆完成預訂，到店後迅速帶回家享用，省時便捷。 >>按此預訂<<







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