大快活全日8折優惠！糧尾加碼慳到盡 1招即享一連三日折扣

踏入每個月的「糧尾」階段，大快活特別推出驚喜的「糧尾加碼優惠」。由即日起一連三日，大快活APP會員只要透過手機點餐，即可享受全單8折的超值折扣！無論是想歎個醒神早餐為工作充電，還是下午茶時段輕鬆一下，都能以優惠價錢大快朵頤，絕對是近期必搶的餐飲著數。

大快活優惠加碼 一連三日8折

由即日起一連三日，大快活APP會員只要透過手機點餐，即可享受全單8折的超值折扣。

大快活的菜單設計充滿港式風味，能夠滿足不同食客的早午晚需求。一日之計在於晨，早上強烈推介品嚐其招牌的港式醒神早餐，例如香滑細緻的炒鮮奶雞蛋，配搭厚切午餐肉及熱騰騰的雪菜肉絲湯米粉，為新一天注入滿滿活力。到了午市或晚市時段，經典的「阿活咖喱牛腩飯」或是熱氣騰騰的滋味鐵板餐，絕對是填飽肚子的最佳選擇。香濃惹味的咖喱汁配上慢煮至軟腍入味的牛腩，佐以白飯，令人回味無窮。

透過這次突發的全日8折優惠，食客們能以更低廉的價格，品嚐到這些高水準的快餐美食。以一般午餐大約港幣五十元為例，八折後只需約四十元，性價比極高。這項手機點餐優惠不僅帶來價格上的優勢，亦免卻了顧客在門市排隊點餐的時間，完美迎合現代人講求效率的生活節奏，讓糧尾一樣可以食得豐盛。

大快活「糧尾加碼8折優惠」詳情

優惠期限： 2026年7月29日至7月31日 (為期三日)

優惠詳情： 凡登記成為大快活APP會員，於推廣期內每日開啟應用程式，系統即會自動派發一張全新的「全單8折」電子優惠券。顧客於任何營業時段（早、午、茶、晚市）使用手機點餐並結賬，即可享有折扣。

注意事項及條款細則： 優惠必須透過大快活APP內的電子優惠券進行換領，每日每位會員限派及限用1張。 此項8折優惠並不適用於購買零售產品、茶市的「阿活爆抵價」特惠項目、晚市小菜二人餐以及派對美食外賣。 優惠不可與店內其他現有優惠或折扣同時使用（例如：不能與快活關愛長者咭、學生優惠重疊使用；亦不適用於購買餐飲套票或使用現有套票結算）。 所有折扣均以電子優惠券形式發放及作準，詳細的條款及細則，請參閱大快活官方網站或其手機應用程式內的最新公佈。



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