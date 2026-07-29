佳宝超市8折優惠強勢回歸！一連四日 全場蔬果/肉類/海鮮/糧油雜貨勁減

佳宝食品超級市場一直以物美價廉見稱，提供豐富新鮮食材與生活雜貨，深受本港家庭及大眾街坊歡迎。繼早前慶祝分店破百後，佳宝再度推出驚喜快閃活動。由2026年7月30日起一連四天，全場貨品一律高達8折，如新鮮蔬果及海鮮均享折扣，絕對是精明消費者入貨的絕佳時機！

佳宝食品超級市場全場八折優惠 涵蓋各式新鮮食材

佳宝再度推出驚喜快閃優惠活動！

這次佳宝超級市場帶來的驚喜快閃推廣，折扣範圍非常廣泛。無論是準備為家人炮製豐盛的週末大餐，還是為夏日派對作準備，都能在這裡找到心水產品。優惠貨品涵蓋每日農場直送的新鮮優質蔬果，讓大眾輕易製作出健康美味的沙律與家常菜式；另外，各種高品質的肉類及新鮮海產，則是戶外燒烤與親朋好友火鍋聚會的完美配搭。此外，各款日常必備的糧油雜貨、各式零食、消暑飲品及冰涼啤酒，同樣在此次活動中享有全場一律8折的超級優惠。顧客絕對可以趁著這個黃金機會，以極具競爭力的超值價錢，一次過補充家中廚房及雪櫃的存貨，享受極高性價比的優質購物體驗。

是次佳宝快閃推廣活動僅限短短四天。由於全線分店均同步進行此項超值優惠，港九新界各區的街坊都能輕鬆享受到折扣帶來的慳錢樂趣。為了能在有限的時間內買得心頭好，建議廣大消費者提前為家庭擬定詳細的購物清單，並盡早前往附近的佳宝分店選購各款超值筍貨。

佳宝 8 折快閃優惠

優惠期限 ：2026年7月30日 － 2026年8月2日（連續4日限時進行）

優惠詳情 ：全場貨品一律8折（精選商品包括新鮮蔬果、優質肉類海鮮、糧油雜貨、人氣飲品及啤酒等）

適用地點 ：全港佳宝全線分店同步進行

條款及細則：所有活動商品數量有限，售完即止。

同場加映：大快活全日8折優惠！糧尾加碼慳到盡 1招即享一連三日折扣