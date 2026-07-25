進化版「淨飲雙計」？茶記出招「淨食罰$10」變相逼嗌飲品 食客爆背後隱情：為咗對付呢種人

香港茶餐廳文化歷史悠久，過去大家對「淨飲雙計」（只點飲品須收取雙倍價錢）的潛規則毫不陌生。然而，近日有網民發現這項傳統規例竟迎來「進化版」——有茶餐廳明文規定食客若「淨食」而不點飲品，將會被收取「清茶10元」。事件曝光後隨即在網上引起軒然大波，不少網民批評做法變相逼食客叫飲品，更有人直言：「北上消費不無原因」。

港茶餐廳貼規例 「不叫飲品 飲清茶10元」

近日有網民發現，有茶餐廳明文規定食客若「淨食」而不點飲品，將會被收取「清茶10元」。 (香港茶餐廳及美食關注組@FB)

日前，有網民在Facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」上載相片，指在一間茶餐廳內發現牆上貼滿告示。其中一張極為顯眼，清楚寫明：「不叫飲品 例定飲清茶10元 食物照計」。發帖網民無奈表示：「繼茶餐廳淨飲雙計後，現在進化到，淨食要罰十蚊」，並附上一個無奈的表情符號，對此規定感到匪夷所思。

網民熱議「霸王條款」：我一碟飯個錢會少過你杯嘢飲？

形容該茶餐廳的規定是「霸王條款」，認為是在變相逼人點飲品。 (劇照)

這項「淨食收費」的新規例迅速觸動了網民的神經。大部分留言均對餐廳的做法表示反感，認為是在變相逼人點飲品。有網民質疑餐廳邏輯：「點解我食嘢唔可以唔飲嘢呢？我一碟飯嗰個錢會少過你杯嘢飲咩？」也有人提到健康考量，指部分食客因糖尿病或心悸等身體原因只能飲水，新規定對他們甚不公平。更有人諷刺道：「不如入場先交低五十蚊按金吖笨」，形容該茶餐廳的規定是「霸王條款」。

此外，事件亦引發了對香港飲食業服務質素的探討。不少網民將之與內地及日本的餐飲體驗作對比，指出兩地餐廳普遍提供免費清水，直指「喺香港消費完全係智商稅，又要受氣」，感嘆難怪港人紛紛選擇外遊，「北上消費不無原因」。網民直指這些趕客行為是「做死自己兼連累同行」。

知情者平反：小店應對「齋坐」客的對策

不過，正所謂「每個新規定後面都有個暖心嘅故事」，在群情洶湧之中，亦有知情網民為該茶餐廳平反。有留言指出，該店其實是位於灣仔的一間老字號，這張告示亦已張貼多年。知情者解釋，由於該店兼售蛋撻、麵包等小食，且店舖面積細小、座位狹窄，告示的初衷是為了防止食客「坐低淨係食一個可以外賣嘅蛋撻」。

網民強調，夥計落單時會提醒客人點套餐，認為做法屬「明碼實價，有選擇自由」，只是一種應對特殊情況的生存對策，反駁指：「每個奇怪嘅規矩某程度上都係應對發生過嘅情況嘅對策，冇話啱定錯」。有網民亦認同：「家家有求，你覺得唔合理可以唔幫襯」。

圖片來源：香港茶餐廳及美食關注組

同場加映：網民控訴銅鑼灣火鍋放題4大「陰招」！遇壞爐兼海鮮發臭 怒斥：伏到以為參加緊極限生存挑戰