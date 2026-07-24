網民控訴銅鑼灣火鍋放題4大「陰招」！遇壞爐兼海鮮發臭 怒斥：伏到以為參加緊極限生存挑戰

香港人向來熱愛打邊爐，即使現在正值炎炎夏日，不少人依然喜歡與親朋好友結伴享用火鍋放題，在冷氣房內感受大吃特吃的暢快體驗。近日，有食客在光顧一間火鍋放題餐廳時卻遭遇了極度不愉快的經歷，他指控涉事餐廳不但爐具故障、海鮮食材發臭，更涉嫌隱瞞菜單資訊，並形容此次用膳體驗是一場「跨越電力學、嗅覺神經與時間管理的災難」。

銅鑼灣火鍋放題中伏！網民控訴4大陰招質疑「誘導式消費」

有網民指自己早前光顧了銅鑼灣利舞臺廣場的一間火鍋放題店

入座並完成點餐後，卻被職員告知主打食材缺貨

更遇上爐具故障、海鮮食材發臭等問題

事主發文指自己早前光顧了銅鑼灣的一間火鍋放題店，一行人特意挑選了最昂貴的套餐，因該套餐的餐牌列明有包含鵝肝。然而，當他入座並完成點餐後，餐廳職員才上前告知「今日冇鵝肝喔」，他隨即質疑餐廳為何不在入座或點餐前事先聲明主打食材缺貨，令人不禁懷疑這是「誘導式消費」。

事件的發展並未因食材缺失而平息。事主指火鍋湯底在用餐期間一直無法煮沸，多次向職員反映問題，但對方僅敷衍回應「等一陣」。經過漫長的等待，才發現原來是餐廳電壓出現問題，他對此嘲諷道「食個邊爐竟然可以體驗到物理學嘅『絕對零度』，個湯底冷靜過我個心」，感到極度無奈與荒謬，更形容為「永不沸騰之爐」。

沙白發臭 換爐即迎Last Order

此外，事主點了一盤餐廳主打的沙白，結果煮熟後卻散發出「死海鮮嗰種極致嘅腐臭味，一隻臭沙白毀咗我成煲湯底」。當事主叫職員過來聞一聞並作出投訴時，職員竟以奇特的邏輯反駁「遇到沙白發臭係好正常，我自己出去打邊爐都遇過臭㗎啦」，更反問「我冇理由問隻沙白你有冇事呀？」，試圖將食材變質合理化。職員隨後更「傳授」奇門技巧，建議事主「下次最後先落沙白囉，睇吓會唔會咁唔好彩囉」，這種推卸責任的態度令他感到震驚。

更令事主崩潰的是，當職員終於為他們更換了運作正常的新爐，湯底剛煮沸的那一刻，職員卻上前溫馨提示「先生，我哋Last Order啦」。事主慨嘆自己「同個爐相依為命咗一整晚」，最終只換來一鍋臭湯及結帳的催促，「用最貴嘅價錢，食最臭嘅海鮮，等永遠唔滾嘅爐」。

網民一面倒抨擊：我係你就唔好埋單啦

這篇帖文曝光後，引發了大量網民的共鳴與激烈討論。不少曾光顧該餐廳的網民留言表示「食過一次無回頭」，並補充指出餐廳環境同樣惡劣，「地下又濕又跣」。針對餐廳入座後才告知缺貨的做法，大部分網民認為事主不應妥協，有人直言「我係你就唔好埋單啦，佢第一句話冇晒鵝肝嗰下就要即刻起身走人啦」，亦有網民笑稱「入到去先知賣晒鵝肝，咁唯有埋單個陣俾一半價錢」。

資料來源：letsgooooooooooooo2026@Threads