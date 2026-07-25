5款夏天雞翼食譜 調味開胃 做法零失敗 水牛城雞翼/柚子蜜燒雞翼/薑葱豉油王燜雞翼/風沙黃金雞翼/迷迭香檸汁雞翼｜識煮食譜
更新時間：11:00 2026-07-25 HKT
發佈時間：11:00 2026-07-25 HKT
發佈時間：11:00 2026-07-25 HKT
雞翼的做法簡單，無需配菜亦可做出美味的雞翼，而且調味配搭及烹法千變萬化，加上容易煮熟，烹調時間短，最適合繁忙的都市人及入廚新手炮製。今日推介5款適合悶熱夏天吃的雞翼食譜，包括水牛城雞翼、柚子蜜燒雞翼、薑葱豉油王燜雞翼、風沙黃金雞翼、迷迭香檸汁雞翼，各具醒胃滋味，作為小食或家常菜都合適。
1. 水牛城雞翼 美國地道小食 佐酒一流
- 份量：4人份 需時：20分鐘
- 材料：雞中翼8隻、麵粉適量、鹽和油適量、黑椒碎適量、蒜4瓣、牛油1片
- 醬汁：辣椒粉2茶匙、辣椒仔1湯匙、番茄汁2湯匙、蒜蓉1/2湯匙、鹽1茶匙、糖1湯匙、喼汁1湯匙、芥末2茶匙、蜜糖1湯匙、檸檬汁1湯匙、胡椒粉適量
水牛城雞翼 做法：
- 將蒜瓣剁蓉。洗淨雞中翼及抹乾，加鹽、黑椒碎及蒜蓉醃半小時。
- 雞中翼撲上麵粉，鑊內燒熱油，加入雞中翼，轉中小火半煎炸8至10分鐘至金黃，撈起。
- 拌勻醬汁材料，在鑊中煮熱醬汁，加牛油煮滾，加入雞中翼撈勻，上碟。
小貼士：可按口味喜好，加減醬汁的分量。
2. 柚子蜜燒雞翼 香甜開胃 小朋友最愛
- 份量：2至4人份 需時：1小時
- 材料：雞翼10隻、柚子蜜適量
- 醃料：生抽2湯匙、老抽1茶匙、糖1/2茶匙、生粉1/2茶匙
柚子蜜燒雞翼 做法：
- 洗淨雞翼及抹乾。將醃料混合，醃雞翼30分鐘。
- 雞翼再加入3湯匙柚子醬，再醃30分鐘。
- 焗爐預熱180℃，雞翼置焗盤焗10分鐘，反轉雞翼，掃上柚子蜜再焗10分鐘。
- 雞翼上碟，加上適量柚子蜜。
小貼士：雞翼可早一日醃好存放雪櫃，煮前才取出。
3. 薑葱豉油王燜雞翼 中式家庭風味
- 份量：3人份 需時：60分鐘
- 材料：雞中翼450克、葱3棵、薑2片、片糖1/2、油1湯匙
- 汁料：老抽3至4湯匙、清水適量
薑葱豉油王燜雞翼 做法：
- 葱切段，略拍薑片。洗淨雞中翼及抹乾。
- 鑊內燒熱油，加入雞中翼、葱段及薑片爆香。
- 加入片糖、老抽，以及足夠的清水至剛蓋過雞中翼，以慢火燜40分鐘至雞中翼熟透及入味。
小貼士：把雞中翼煎香一點才燜，更易入味。
4. 風沙黃金雞翼 惹味鹹香 皮脆肉嫩
- 份量：4人份 需時：30分鐘
- 材料：雞中翼10隻、蒜頭3瓣、鹹蛋黃4粒、蔥(切粒)1條、指天椒(切粒)2隻、牛油15克、油適量
- 鹽水：鹽2湯匙、水適量
- 雞翼醃料：生抽2湯匙、糖1/2湯匙、胡椒粉1/4湯匙、蠔油1/2湯匙、生粉1湯匙、油1湯匙
- 炸粉材料：生粉適量、麵粉適量、泡打粉1/4茶匙
風沙黃金雞翼 做法：
- 將蒜頭切碎。鑊內燒熱油，將蒜碎炸香。
- 清水與2湯匙鹽拌勻，加入雞中翼浸30分鐘，抹乾雞中翼加醃料拌勻，放入雪櫃醃2小時，取出靜待15分鐘。
- 將炸粉材料拌勻，雞中翼撲上炸粉。鑊內燒熱油，雞翼以中細火炸熟，取起隔油。原鑊煮滾油，雞中翼回鑊以大火炸30秒，撈起。
- 鹹蛋黃蒸15分鐘再壓成蓉。鑊中燒熱牛油，放入鹹蛋黃蓉，用細火慢慢炒至起泡，加入炸蒜及雞中翼炒勻，加入葱花及指天椒粒拌勻。
小貼士：將急凍雞翼或雞扒浸鹽水，可去除雪味。
5. 迷迭香檸汁雞翼 富香草氣息
- 材料：雞中翼10隻、迷迭香2條、牛油20克、檸檬1個、胡椒粉適量、黑胡椒適量
- 雞翼醃料：生抽3湯匙、老抽2茶匙、蜜糖2湯匙、生粉2茶匙
迷迭香檸汁雞翼 做法：
- 洗淨雞翼及抹乾。將醃料混合，醃雞翼至少2小時。
- 把迷迭香切碎，檸檬榨汁。牛油待軟，混合檸檬汁及迷迭香碎。
- 把香草牛油塗勻雞翼，加入胡椒粉及黑胡椒醃半小時。
- 雞翼放上焗盤，焗爐或氣炸鍋預熱至170℃，焗雞翼10至15分鐘。
小貼士：可用黃檸檬汁或青檸檬汁，如用青檸檬則需要兩個。
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