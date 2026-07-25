美團實體超市「快樂猴」首店進駐深圳！必掃自家品牌食品  抵食¥16.99烤雞

週末北上深圳又有掃貨新蒲點！一直主打外賣平台的美團，旗下的實體社區超市品牌「快樂猴」終於殺入深圳，首間門市已於龍崗區吉華街道的三聯商業廣場正式開幕。對於喜歡北上尋寶、採購日常好物的港人來說，這裡絕對是個不容錯過的高性價比購物新熱點！

美團超市「快樂猴」進駐深圳龍崗！生鮮貨品源頭直採把關 港人買餸更安心

港人北上買餸，最關心的必定是食品安全與新鮮度。美團旗下實體超市「快樂猴」之所以能做到「好貨不貴」，全靠美團的源頭直採與極簡營運體系，省去中間商差價。

在食安方面更是下足功夫：門市嚴格執行蔬菜農藥殘留每日檢測，蔬果全部採用預先包裝鎖住新鮮；冷鮮豬肉需通過30項食品安全檢測，並以0°C至4℃恆溫冷鏈物流直送門市。每一款食材都有跡可查，讓大家買得安心。

必掃平價好物清單：16.99元烤雞+9.99元自家鮮牛奶

深圳門市內精心挑選了超過1600款主打家庭日常所需的商品。對於首次造訪「快樂猴」的顧客而言，店內被譽為「快樂三件套」的熱賣好物絕對值得優先放入購物車。當中首推性價比極高、僅售人民幣16.99元的現烤奧爾良烤雞，惹味非常；而喜歡甜點的顧客，則不容錯過5.99元即可買到足足四件的厚酥蛋撻，完美滿足對甜食的渴望；此外，抵飲的4.0 A2β酪蛋白鮮牛奶更是健康之選，售價僅需9.99元，這些平價優質商品絕對是入店必掃的推薦之作。

街坊真實測評：自家品牌「質量對得起價格」

「快樂猴」登陸深圳立刻吸引不少區內居民嚐鮮，綜合不少網民在小紅書上的心得，有人表示超市內的品類不算特別多，主打自有品牌為主，種類主要涵蓋蔬菜水果、凍品肉類、新鮮烘焙、酒水飲料及牛奶等。

逛過一圈的消費者紛紛推介：「最值得買的是自有烘焙的一些品項、自家貼牌的升裝純牛奶，以及打折的水果蔬菜。」更有街坊直言：「反正它家的貼牌產品，質量可以說絕對對得起價格！」

「快樂猴」深圳龍崗三聯商業廣場店

地址： 深圳市龍崗區吉華街道松源路三聯商業廣場一樓

營業時間： 07:30 — 23:00

交通方式: 前往深圳龍崗區布吉三聯廣場可搭乘地鐵5號線至「下水径站」或「上水径站」，再步行或轉乘公交車前往。

資料來源：深圳商務、快乐猴超市＠小紅書

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